Philocomix 2, dix nouvelles approches du bonheur

On peut dire de la philosophie qu’elle s’intéresse à l’être humain, à ses réalités, à ses questionnements. En tentant de trouver des réponses à ces interrogations. Et quelle est l’attente principale de chaque humain ?... Le bonheur, bien sûr ! Et ce livre, donc nous parle du bonheur à travers les théories de dix philosophes qui ont marqué l’histoire de la philosophie et de l’humanité ! D’Aristote à Arendt, les auteurs de ce livre, Jean-Philippe Thivet, Jérôme Vermer et Anne-Lise Combeaud au dessin, nous font entrer, de manière simple, presque ludique même, mais toujours parfaitement documentée, dans l’existence de ces " penseurs ", et ils nous font découvrir qu’elle était leur notion du bonheur !

Philocomix, c’est un li re de vulgarisation philosophie, mais comme la philosophie et l’Histoire, qu’on le veuille ou non, sans toujours interdépendants, c’est aussi un livre de vulgarisation historique, au travers des idées véhiculées dans chaque époque.

Chez Aristote, le bonheur dépend de l’éducation, il a besoin de tolérance, mais dans le cadre de quelques lois. Hobbes, des siècles plus tard, ira encore plus loin, parlant de pacte social qui doit pouvoir mener à un pouvoir absolu, celui de " nuire " à la place de la population qui, dès lors, pourra découvrir le bonheur. Pendant des siècles, les philosophes, ainsi, ont envisagé le bonheur collectif comme étant plus important que le bonheur individuel…