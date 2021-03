Pearl Jam premier nom à l'affiche de Rock Werchter 2022

Pearl Jam sera à l'affiche de Rock Werchter 2022, annoncent mardi les organisateurs, révélant ainsi le premier nom de sa prochaine édition. Le groupe d'Eddie Vedder sera en tête d'affiche le jeudi 30 juin, jour de l'ouverture du festival.

Pearl Jam reporte toute sa tournée estivale 2021 à l'été 2022 et son programme de tournée comprend également Rock Werchter.

L'édition Rock Werchter de cette année a été annulée en raison de la crise sanitaire. "Les circonstances actuelles signifient que le festival ne peut pas être préparé normalement, et il n'y a pas non plus de certitude qu'une fois la date arrivée, le festival pourra continuer pleinement. Nous voulons offrir aux fans et aux artistes uniquement la meilleure expérience Rock Werchter", a encore avancé l'organisation.

Les détenteurs de billets de Rock Werchter 2021 ont entretemps été contactés. Leur commande sera intégralement transférée à 2022, bien que ceux qui le souhaitent puissent également convertir la commande en crédit d'achat. Cela pourra être librement dépensé pour les festivals organisés dans le parc du festival à Werchter en 2021 et 2022.

Rock Werchter 2022 se tiendra du 30 juin au 3 juillet. Les ventes de billets commenceront à l'automne. D'autres noms et informations pratiques suivront plus tard.