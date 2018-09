Paul McCartney est de retour avec un nouvel album: au top de la pop avec "Egypt Station"

A 76 ans, l’ex-Beatles sort son 17ème album solo, une perle musicale à mettre au sommet de sa discographie. 5 ans après " New ", le britannique resigne avec le succès et prouve, une fois de plus, qu’il est toujours bel et bien dans le coup. Entre balades émouvantes et morceaux plus pop/rock, " Egypt Station " est résolument un album de pop actuelle, un condensé de son talent en 16 titres.

Cette fois, c’est avec le producteur Greg Kurstin que McCartney collabore. L’homme est derrière le succès de la chanteuse Adèle, a notamment travaillé avec Liam Gallagher et les Foo Fighters. La vraie qualité de McCartney : savoir s’entourer pour rester dans l’air du temps et ne pas se répéter. En 2005, il s’associait, par exemple, à Nigel Godrich (Producteur de Radiohead), pour sortir " Chaos And Creation In The Backyard ", une de ses plus grandes réussites. Plus récemment, c’est avec Rihanna ou encore Kanye West que l’ex-Beatles a poussé la chansonnette.

Paul McCartney lancera sa tournée mondiale le 17 septembre prochain à Québec City et passera par Paris, le 28 novembre prochain. Aucune date n’est prévue à ce stade en Belgique.