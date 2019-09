Paul Magnette publie son petit traité de l'art boulanger

Habitué des ouvrages politiques, le bourgmestre de Charleroi et candidat à la présidence du PS, Paul Magnette, a livré mardi une autre de ses passions au public: la fabrication du pain dont il a fait un livre: "Le chant du pain", publié à la Renaissance du Livre et illustré par le photographe Jean-Pierre Gabriel.

"C'est une vieille passion depuis une dizaine d'années: faire mon pain, et non pas avec de la levure mais avec du levain, c'est-à-dire de farine et de l'eau qui ont fermenté, comme on l'a fait pendant près de 6.000 ans", a expliqué M. Magnette.

Par ce livre, le socialiste veut donner envie aux gens de faire leur pain eux-mêmes face à l'industrialisation qui a gagné le secteur et à la disparition des boulangeries artisanales.

"C'est une tendance aujourd'hui en plein renversement. On assiste au retour du pain artisanal et du pain fait à la maison", a-t-il souligné.

La réflexion qui soutend ce livre n'est pas seulement gastronomique. Elle est aussi économique: ce type de pain fait vivre une filière qui rassemble l'agriculteur, le meunier et le boulanger. A l'heure actuelle, à peine 11% du blé cultivé en Wallonie sert à la fabrication du pain, a fait remarquer l'ex-ministre-président wallon.

Au-delà, c'est un plaisir que M. Magnette veut faire redécouvrir aux gens, qu'illustre le "chant du pain" qui sort du four.

"Le chant du pain. Petit traité de l'art boulanger", Renaissance du livre, 208 pages.