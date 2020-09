Paul de Theux et Hadja Lahbib nommés à la tête du Conseil supérieur de l'éducation aux médias

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a nommé jeudi pour cinq ans Paul de Theux, directeur de l'asbl Media Animation, et la journaliste RTBF Hadja Lahbib aux postes respectifs de président et vice-présidente du Conseil supérieur de l'éducation aux médias (CSEM).

Pour rappel, le CSEM a entre autres missions de promouvoir l'éducation aux médias, de formuler des avis en la matière, de favoriser son intégration dans les programmes d'éducation et de formation, de stimuler et d'articuler entre elles les initiatives, actions et expériences d'éducation aux médias.

Il est composé à cet effet de 54 membres issus de différents milieux intéressés par l'éducation aux médias (les médias eux-mêmes, des syndicats, les centres de ressources, des universités et hautes écoles, etc).