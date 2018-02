Paul Danblon, pionnier du journalisme scientifique à la RTBF, est décédé

Paul Danblon, ancien journaliste à la RTBF, est décédé à l'âge de 86 ans. Né le 25 juillet 1931, il était le pionnier des journalistes scientifiques de la maison.

Licencié en chimie, musicien, compositeur et comédien de formation, Paul Danblon était un homme de sciences, de culture, de médias et de partage.

35 ans de carrière à la RTBF

Il débute sa carrière en participant à certaines émissions de Radio-Jeunesse sur les ondes de l’INR. Georges Van Hout, ancien président du Jeune théâtre, producteur d’émissions de radio et fondateur de " La Pensée et les hommes ", fait entrer Paul Danblon à l’INR comme journaliste scientifique. Il démarre alors, en 1951, une carrière de journaliste qui durera plus de 35 ans. Paul Danblon connaît aussi les débuts de la télévision au moment de l’Exposition universelle de Bruxelles en 1958.

L'une de ses émissions phare était "Le point de la Médecine".

Arts et savoirs

Après sa carrière de journaliste, Paul Danblon dirigera l’Opéra royal de Wallonie de 1992 à 1996.

Préoccupé également par la transmission des savoirs et des arts auprès du grand public et membre du CCLJ (Centre Communautaire Laïc Juif ), il se voit attribuer le titre de "Mensch" de l'année en 2013.

>> L'article complet du CCLJ

Il a également marqué de son empreinte la laïcité belge à travers son humanisme et sa détermination à jeter des ponts entre les différents courants religieux et philosophiques.

Les funérailles de Paul Danblon auront lieu ce mardi dans la plus stricte intimité.

La Rtbf perd une de ses figures historiques, à ceux qui furent ses collègues pendant de longues années et à sa famille, nous présentons nos plus sincères condoleances.