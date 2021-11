Paul Auster, l’homme qui brûle : nous l’avons rencontré chez lui, à Brooklyn

En près de vingt romans, Paul Auster s’est imposé comme un formidable raconteur d’histoires. Ses obsessions récurrentes : la perte, l’errance, le pouvoir de l’argent, le rapport au père, l’écriture comme façon d’être au monde, la solitude. "Je suis un auteur à obsessions multiples." Entre les lignes, son œuvre nous pousse avant tout à l’aventure et à l’action. "C’est vrai, la vie est fragile. Tout peut basculer à tout moment. Le hasard arrive, c’est un fait. Mais, c’est à toi d’agir et d’inventer la vie que tu désires."

C’est en 1982 que Paul Auster publie son premier livre, "L’invention de la solitude". Un texte inspiré par la mort de son père. "C’était tellement soudain. Inattendu. Il n’avait que soixante-six ans." Le succès est au rendez-vous. Aux États-Unis, bien sûr, mais aussi dans le monde francophone qui adopte aussitôt son écriture. Une histoire d’amour qui ne faiblira jamais. "Je ne sais pas pourquoi j’ai un tel succès dans le monde francophone. Je ne me l’explique pas." Les livres vont alors s’enchaîner : la trilogie new-yorkaise, Le voyage d’Anna Blume, Moon Palace, La musique du hasard ("Le livre le plus politique que j’aie jamais écrit"), Leviathan, Mr Vertigo, Le conte de Noël d’Auggie Wren, La nuit de l’oracle. Ou plus récemment 1,2,3,4 .

"Désolé, je n’ai pas eu le temps de me raser." Les cheveux tirés en arrière, le regard intense, il nous invite à nous installer autour de la grande table en acajou du salon. "Comment ça va en Belgique ? La dernière fois que j’y suis allé, vous n’aviez plus de gouvernement. Quel étrange pays vous habitez. Et c’est un Américain qui vous dit ça !" Il rit.

La rue est en légère pente, à quelques centaines de mètres seulement de Prospect Park, véritable poumon vert de Brooklyn. Les maisons en brique rouge et leurs escaliers de pierre en façade s’alignent avec élégance. C’est ici que vit Paul Auster. En plein cœur de ses romans finalement. Puisque son œuvre est indissociable de New York et plus particulièrement de son quartier de Park Slope. Il nous a donné rendez-vous chez lui. Pour évoquer cinquante années de carrière, mais aussi son dernier livre : "Burning Boy : vie et œuvre de Stephen Crane".

Jérôme Colin : Vous écrivez depuis plus d’un demi-siècle. Les artistes ont des obsessions. Quelle est celle sur laquelle vous travaillez depuis toutes ces années ?

Paul Auster : Je suis un auteur à obsessions multiples. Dès qu’il m’arrive quelque chose dans la vie, je développe une nouvelle obsession. Comme écrivain, j’ai écrit dans plusieurs formes : des poèmes, des essais, des traductions, des scénarios, des romans. J’ai même écrit plusieurs pièces quand j’étais jeune, heureusement oubliées. Chaque discipline demande une autre facette de l’écriture, mais toute forme d’écriture me fascine. L’acte d’écrire est pour moi une façon de se connecter au monde autour de moi.

J. C. : Quand on écrit, est-ce qu’on existe au monde de manière différente ? Est-ce que le fait d’écrire vous a poussé à une vie plus intense qu’elle n’aurait été sans l’écriture ?

P. A. : C’est une bonne question. Et je vais vous répondre à travers une anecdote. J’ai un très fort souvenir du premier poème que j’ai écrit. J’avais neuf ans, c’était un samedi matin. C’était la première belle journée de printemps. J’étais libre et d’une humeur très joyeuse. Je suis sorti de chez moi pour faire une promenade vers le petit village où j’habitais dans le New Jersey. J’ai traversé un parc public et j’étais interloqué par les oiseaux qui revenaient du sud à cette saison. Le ciel brillait et j’ai eu envie d’écrire un poème…

J’ai acheté un crayon et un carnet et je suis retourné dans le parc. Je me suis assis sur l’herbe et j’ai écrit un poème, peut-être mauvais et stupide. Mais, ce que j’ai éprouvé ce jour-là, c’est que le processus d’écriture a déclenché chez moi quelque chose où je me sentais plus proche et plus connecté aux choses autour de moi. C’était une expérience nouvelle et étonnante. Comme la révélation que j’étais une partie du monde, que le monde était attaché à moi et moi au monde. Ce sentiment était si fort que depuis, je recherche cela. C’est bizarre, parce que quand on écrit on est seul, forcément. Mais en fait, on est moins seul que d’habitude.

J. C. : Vous êtes l’auteur du hasard… Mais surtout de notre libre arbitre, nous devons agir, et inventer notre vie, pas d’excuse…

P. A. : Je ne suis pas obsédé par le hasard, mais je veux insister sur le fait que le hasard est une partie du fonctionnement du monde, c’est une réalité. L’imprévu existe, il est toujours là. Il existe. Les choses arrivent comme ça, sans raison parfois. Si on est conscient de cela, alors, on peut s’adapter plus vite aux circonstances que les autres qui sont plus rigides.

Par exemple, cette crise que l’on vit avec la pandémie, cela n’a pas du tout été un choc pour moi. Je savais qu’un jour, cela allait arriver. Beaucoup de gens que je connais étaient agacés et furieux, comme si c’était une insulte qu’on leur faisait, mais non, il faut simplement s’adapter aux circonstances. Il y a des choses bien pires que cela, par exemple les guerres qui du jour au lendemain vont obliger les populations à vivre différemment.

J. C. : On dit qu’à tout problème, il y a une solution. Si on est mal dans sa peau, on pourrait croire que créer, exorciser, sortir ça de soi pourrait nous guérir. Quant à vous, écrire ne vous a pas guéri de votre mélancolie ?

P. A. : Non, l’art n’est pas une thérapie. Il y a des moments ou le fait de travailler soulage un peu parce qu’on oublie les problèmes en étant occupé. Mais après, rien ne change. Le premier texte de prose que j’ai publié, c’était "L’invention de la solitude" en 1982. Ça a été déclenché par l’annonce soudaine de la mort de mon père à 66 ans. C’était très choquant, parce qu’il n’avait jamais été malade. Je croyais que, peut-être, l’acte d’écrire à son sujet pouvait soulager ma douleur et parfois pendant les heures de travail, c’était le cas. Mais dès que j’avais terminé le texte, c’était comme si je ne l’avais pas fait.

Les mots n’ont pas changé la réalité. C’est intéressant… On ressent beaucoup d’émotions quand on écrit. Il y a des hauts et des bas. À certains moments on est très heureux parce qu’on a réussi à écrire ce paragraphe. Et parfois, c’est le contraire, on est dégoûté… Trois jours pour écrire le même petit paragraphe.

J. C. : Vous disiez : "Écrire n’a pas allégé ma peine". Notamment par rapport à la mort de votre papa. Du coup, dans la vie, qu’est-ce qui allège vos peines ?

P. A. : Ce sont des choses tout à fait personnelles. C’est l’amour et surtout l’amour au sein de ma famille. L’amour que je porte à ma femme (la romancière Siri Hustvedt) et l’amour qu’elle me porte. Celui que j’ai pour notre fille Sophie aussi. Et pour son mari. Être avec ces trois personnes me soulage énormément. Ça me donne de la joie. J’ai beaucoup de chance de les avoir à mes côtés. Car beaucoup de gens n’ont pas ça. Cette vie familiale si nourrissante.