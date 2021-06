Patrimoine : portes ouvertes ce week-end dans 256 églises de Belgique et du G-D Luxembourg

Le week-end des 5 et 6 juin, 214 églises en Belgique et 42 au Grand-Duché de Luxembourg, une nouveauté cette année, ouvriront leurs portes aux visiteurs lors de la quatorzième édition des Journées des églises ouvertes. Comme l'année dernière, certaines mesures sanitaires seront de vigueur.

A lire aussi : Bruxelles: restauration de la façade nord de l'Église Sainte-Catherine

Le public pourra se rendre dans l'une des églises participantes pour une visite guidée, une exposition, une promenade ou un spectacle musical en plein air. À l'intérieur, un maximum de quinze personnes, munies de masques, seront autorisées simultanément.

"Tout le monde, croyant ou non, pratiquant ou non, de convictions différentes, peut ainsi faire connaissance avec la richesse, l'histoire, la paix et la beauté de ces lieux", assure Marc Huynen, fondateur et président de l'ASBL Open Churches. Les églises participantes et les activités sont indiquées sur le site web de l'organisation.