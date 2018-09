Patrick Charlier (Unia) remercie Cécile Djunga d'avoir "dénoncé des comportements racistes"

Après balance ton porc, la présentatrice météo de la RTBF Cécile Djunga propose de "balancer ton con". Dans son message diffusé sur son compte Facebook, où elle réagit aux messages racistes qu'elle reçoit, elle promet en tout cas de "balancer" tous les commentaires racistes de ces petits esprits.

Patrick Charlier, directeur d'Unia, félicite la comédienne et animatrice de la RTBF : "Malheureusement, c'est quelque chose qui est courant. On peut se féliciter de cette dénonciation et de cette réaction, c'est quelqu'un qui a un peu d'écho et qui permet d'être la voix des sans-voix, de ceux qui sont confrontés au racisme. Que ça soit dans la rue sur leur lieu de travail, à l'école et des choses dans cet ordre-là. On reçoit des signalements, on a des dossiers ici de personnes confrontées à ce type de choses. On peut tout à fait remercier Cécile Djunga d'avoir dénoncé cela et apporter notre solidarité parce que malheureusement, ce type de comportement raciste existe encore. On l'a vu cet été aussi d'ailleurs dans les incidents concernant le Pukkelpop où bien ce jeune adolescent qui s’est jeté sur la voie de chemin de fer à Aarschot. Le racisme est encore une réalité malheureusement".