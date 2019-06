Pas de costume de Michael Jackson pour Manneken Pis

Le collège de la ville de Bruxelles a décidé jeudi que Manneken Pis ne porterait pas de costume de Michael Jackson à l'occasion du 10e anniversaire de la mort de l'artiste après la diffusion d'un documentaire controversé relançant les accusations de pédophilie à son encontre. L'information rapportée par la Dernière Heure a été confirmée à l'Agence Belga.

MJBackstage, le fan-club belge du roi de la pop, avait introduit l'an dernier une demande en vue de revêtir le célèbre ketje d'un costume de la star à l'occasion du dixième anniversaire de sa mort. La ville de Bruxelles avait d'abord accepté la demande avant de revenir sur sa décision jeudi en raison de la diffusion du documentaire "Leaving Neverland" dans lequel deux hommes témoignent des abus sexuels commis par Michael Jackson.

La Ville de Bruxelles se distancie de la personne de Michael Jackson même si elle reconnaît son talent musical.

"Le collège a décidé de ne pas utiliser le costume au vu des récents développements. Nous allons bien réceptionner le costume mais Manneken Pis ne l'enfilera pas et il ne sera pas exposé non plus au musée GardeRobe MannekenPis".