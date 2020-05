Pac-Man a 40 ans : cinq questions pour tout savoir sur le plus célèbre des jeux vidéo

Il y a quarante ans apparaissait à Tokyo un jeu électronique qui mettait en scène une espèce de grosse rondelle jaune poussin. Elle devait engloutir des pilules et des fruits dans un labyrinthe, sans se faire attraper par des fantômes. Pac-Man allait devenir le plus célèbre des jeux d'arcade.

Le concepteur du jeu Pac-Man s'appelait Toru Iwatani. C'est en 1980 qu'il a créé ce petit personnage jaune qui avale tout sur son passage. Il a eu l'idée de la forme de Pac-Man en prenant une petite part de pizza, puis en se rendant compte que le reste du plat ressemblait à une tête avec une large bouche ouverte. Toru Iwatani était concepteur de jeux pour la société japonaise Namco. Cette dernière avait été fondée en 1955 par Masaya Nakamura , pour exploiter des chevaux de bois mécaniques installés sur le toit d'un grand magasin. Plus tard, Namco s'est orienté vers les jeux vidéo, les bornes d'arcade et les parcs à thèmes. En 2005, Namco a fusionné avec son rival Bandai.

Le Pac-Man doit engloutir des pilules et des fruits dans un labyrinthe, sans se faire attraper par les fantômes - © DR

Quel est le but du jeu?

Le joueur doit faire gober par le glouton Pac-Man toutes les pilules du dédale (et de temps en temps des fruits afin de grappiller des points supplémentaires), tout en échappant aux fantômes. Mais ces derniers deviennent de plus en plus rapides au fil des niveaux. Le plus grand plaisir des joueurs est de pouvoir persécuter et manger les fantômes à leur tour, pendant quelques secondes, sitôt que Pac-Man avale l'une des pilules magiques situées dans les recoins du labyrinthe.

A l'époque du lancement de Pac-Man, les jeux vidéo s'adressaient au Japon à un public plutôt masculin, qui aimait tirer sur des extra-terrestres. Pac-Man s'adressait plutôt aux femmes et aux couples. D'ailleurs, la première machine du jeu a été installée dans un cinéma d'un quartier branché de Tokyo, plutôt que dans une salle d'arcades avec des jeux violents.