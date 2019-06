Oxford expose le "premier robot artiste" au monde

Ai-Da est un robot, doté d'intelligence artificielle et est présentée comme "l'une des artistes les plus exaltantes de notre époque". Cette technologie lui permet de créer des oeuvres et l'université d'Oxford, en Angleterre, expose ses premiers travaux du 12 juin au 6 juillet.

"Elle est totalement algorithmique... totalement créative", a expliqué à la presse mercredi son concepteur, le marchand d'art Aidan Meller tandis que l'artiste-robot, vêtue d'une blouse de peintre et coiffée d'une perruque brune, le croquait.

"Ce n'est pas juste une imprimante très chère: on ne sait pas ce qu'elle va réaliser", souligne-t-il. Quarante-cinq minutes plus tard, c'est son visage qui apparaît sur la toile, esquissé par des coups de crayon habiles.

Pour travailler, Ai-Da utilise ses "yeux", des caméras qui capturent ce qui se trouve devant elle. Puis un ordinateur interne, et sa technologie d'apprentissage automatique, traduisent les informations emmagasinées en coordonnées qui lui permettent de reproduire une image.