Oui, une vie déconnectée du web est encore possible aujourd'hui

Alors que le World-Wide Web souffle sa trentième bougie cette semaine, 10% des Belges ne s’en sont jamais servi. Franca est l’une d’entre eux. Une vie complètement déconnectée est bel et bien possible en 2019, elle en est persuadée.

À 78 ans, Franca estime ne pas avoir besoin d’internet. Son appartement comporte de nombreux livres, une télévision, un téléphone fixe, des prospectus pour l’Opéra… mais pas d’ordinateur. Alors que l’absence d’une connexion à internet est souvent vue comme un facteur d’isolement, cette septuagénaire estime que cela ne lui servirait à rien. « J’adore vivre à l’air, s’émerveille-t-elle. Je serais plus souvent seule chez moi avec internet. Mais si je sors, j’ai toujours l’occasion de parler avec quelqu’un ! »

Il est vrai qu’à l’heure du « tout numérique » et de l’e-commerce, nombreuses sont les opérations désormais réalisables depuis son canapé. Pourtant, la septuagénaire affirme ne pas avoir besoin d’être connectée à quoi que ce soit pour se débrouiller. « Pour des paiements à la banque, je me rends moi-même sur place. Je vais aussi parfois dans les magasins demander 50 ou 100 euros pour me dépanner », explique-t-elle.

Un belge sur dix n’a jamais surfé

Comme Franca, 10% des Belges déclaraient n’avoir jamais navigué sur internet en 2017. L’âge reste le facteur le plus discriminant avec 37% de personnes de plus de 65 ans qui n’ont jamais été sur la toile.