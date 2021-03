"Oui missié…", la chanson "petit nègre" et coloniale d'Annie Cordy

C’était une autre époque. Lointaine voire très lointaine. Mais elle a existé et a imprégné le travail de dizaines d’artistes francophones. Dans les années 50, la France est (pour peu de temps encore) un empire colonial. La très talentueuse Annie Cordy, la jeune Belge qui est montée à Paris, va chanter l’Afrique, l’Africain et l’imaginaire qu’ils véhiculent dans une chanson "Oui missié…". Pas "Monsieur", mais bien "missié", avec l’accent "petit nègre"

"Oui missié…" n’est pas une chanson connue du répertoire d’Annie Cordy, décédée l’an dernier , laissant derrière elle quantité de morceaux figurant au patrimoine de la chanson française. Mais ce titre, créé il y a près de 70 ans, figure dans un ouvrage de référence consacré aux chansons coloniales. Dans "Que la France était belle au temps des colonies… Anthologie des chansons coloniales et exotiques françaises", sorti en 2001 chez Ma isonneuve et Larose , l’historien Alain Ruscio présente tout au long des 517 pages les textes de toutes ces comptines "au temps des colonies", comme le chantait Michel Sardou.

Dans "Oui missié…", dont le paternalisme est criant, le "héros" malheureux obéit sans réfléchir. Et quand il prend des initiatives, il semble toujours à côté de la plaque. Des stéréotypes accentués par la pochette du disque sur laquelle est dessiné un Africain aux pieds nus et au regard hébété.

Tout au long du morceau, celui-ci se confond en excuses ("faut pas me gronder, non, non") pour avoir cassé un pot d’hortensias qu’il devait porter à l’amie de son maître, pour lui avoir offert à la place un cactus qui l’a piquée, pour avoir été lui rechercher un papillon alors qu’elle se faisait attaquer par un lion…

Faut pas me gronder, non, non

Quand on chante "Oui missié" ou "Timichiné, la pou-pou", c’est "insupportable" et "cela participe au mouvement". Mais derrière, il y a "l’opportunisme" des artistes baignés dans cette aventure. "C’est aussi simple que cela, il n’y a pas de conceptualisation intellectuelle", réagit l’historien.

Les plus tardives ont continué à véhiculer, volontairement ou pas, les mêmes clichés à l’endroit des autochtones. Aux côtés d’Annie Cordy et de "Oui missié…", on retrouve, pour citer les artistes les plus connus, Bourvil ("Timichiné, la pou-pou"), Edith Piaf ("Le fanion de la légion"), Maurice Chevalier, Fernandel…

Pour l’auteur, la chanson est un message social et de l’idéologie qui imprègne les esprits de clichés réducteurs. Les compositions répertoriées (plusieurs dizaines) sont bon enfant, gentillettes mais souvent racistes. Les plus anciennes accompagnaient les premières conquêtes coloniales.

Mireille Tsheusi-Robert, de l’association Bamko (Centre Féministe de réflexion et d’action sur le racisme anti-noir.e.s) avait soulevé la question du racisme véhiculé par "Cho Ka Ka O", rejeté catégoriquement par son auteur Vivien Vallay.

Invitée par la RTBF à réagir au sujet de "Oui missié…", Mireille Tsheui-Robert explique d’abord avoir un souvenir très lointain de cette chanson. "J’en avais connaissance. Je l’ai écoutée il y a très très longtemps avec mon père", se souvient-elle. "J’étais enfant. Je lui avais demandé qui parlait comme ça. Il m’a dit que les Blancs pensaient que les Noirs parlaient comme ça."

Quelques années plus tard, donc, en réécoutant cette chanson, l’analyse de Mireille Tsheusi-Robert a évolué. "J’ai aujourd’hui un regard beaucoup plus réflexif, moins émotif sur le cadre dans lequel cette chanson a été conçue, ses objectifs, ce qu’elle véhicule. D’abord, il faut tordre le cou à certaines phrases qui disent : 'C’est le reflet d’une époque'. En 1927, Albert Einstein vient à Bruxelles présenter une conférence anti-colonialiste. Il y avait donc, à l’époque, des objecteurs de conscience. Annie Cordy, qui par ailleurs est adorable, aurait pu faire le choix de chanter des chansons qui n’humiliaient pas les Noirs. On n’analyse donc pas le passé avec uniquement nos lunettes d’aujourd’hui."

Subordonné, niais, maladroit, lubrique…

"Oui missié…", c’est le produit d’une époque diffusant, selon la militante, des préjugés sur l’homme colonisé. "Par exemple, celui de la subordination. Un Noir est forcément un subordonné. Il y a le fait, dans cette chanson, qu’il est incapable, qu’il est niais, maladroit. Aussi, ce que l’on perçoit de manière moins évidente, c’est qu’il est toujours heureux de sa condition de dominé ou encore qu’il est heureux dans un milieu primitif, en forêt."

Et puis, ajoute Mireille Tsheudi-Robert, "il est lubrique. Il est censé porter des fleurs à la fiancée de son maître et il va finir par la draguer, s’allonger avec elle dans les bois. On propage des stéréotypes, on éduque au racisme au travers des chansons comme celles-ci. C’est de la propagande coloniale, c’est une chanson patriotique qui dit : 'Les Noirs ont besoin de nous parce qu’ils sont incapables de s’occuper d’eux-mêmes'. La culture et l’art ont aidé à convaincre la population du bien-fondé de la colonisation."

Non à la cancel culture

"Oui missié…", une tâche plus marquante dans l’œuvre musicale d’Annie Cordy que "Cho Ka Ka O"? "Pour certaines personnes, ce sera plus grave. Pour moi, non. Elle rentre dans la même catégorie de chansons propageant des stéréotypes. Mais on aurait tort de penser que les stéréotypes ne sont que sur les Africains. Dans 'Oui missié…', ils sont aussi sur les femmes. L’histoire parle de la fiancée qui ne peut pas s’occuper d’elle-même, qui est à la merci de tous les dangers, de cet esclave est censé la protéger. Il y a une hiérarchie genrée et raciale avec le maître, d’abord, la maîtresse ensuite qui reste quand même supérieure au Noir puisque, caractérisant le privilège blanc, elle lui offre un saphir bleu."

Les deux chansons ont trente ans d’écart, 1956 pour la première, 1985 pour la deuxième. Et entre, la décolonisation. Ce qui amène notre analyste à dire : "Il est important de ne pas tomber dans la 'cancel culture' (la culture de l’annulation, de l’effacement), vouloir censurer les œuvres racistes. Il est important de les garder pour observer comment s’est transmis le racisme dans notre société, comment les stéréotypes des années 1920 se retrouvent encore dans les années 2020."

Rebaptiser le tunnel Léopold est aujourd’hui acté par la Région bruxelloise. Un retour en arrière à la lumière de ces nouveaux éléments est-il possible ? "Ce n’est pas mon propos", tranche Mireille Tsheusi-Robert.

"Que l’on garde ou pas le nom d’Annie Cordy ne change rien au fait que certaines de ses chansons ont des relents racistes. C’est cela qui m’intéresse : l’analyse de ses œuvres pour comprendre en quoi elles ont impacté la société. Quand un ou une patronne refuse d’engager un Noir, c’est parce qu’elle a des préjugés. Pour moi, c’est plus important que d’effacer la culture ou pas. Mon but est analytique, comprendre pour changer les choses."

Conchita

Analyser les œuvres du passé. Et notamment celles d’Annie Cordy. Si elle a pris l’accent "petit nègre" dans "Oui missié…", elle a également caricaturé la femme de ménage espagnole dans "La Madam'" sortie en 1978. L’histoire, c’est celle de Conchita, au four et au moulin, à la cave, dans la cage d'escalier et au grenier pour satisfaire sa patronne. Tellement exigeante que Conchita est sur le point de s’en prendre physiquement à celle qui l’emploie.