Césars vs Oscars: "Le cinéma français domine exclusivement dans son propre pays"

"The Shape of Water" de Guillermo del Toro a triomphé ce dimanche lors de la cérémonie des Oscars. Remportant -notamment- les prix du meilleur film et du meilleur réalisateur. Au micro de La Première, le journaliste Hugues Dayez est revenu sur ce palmarès et l'a comparé avec celui des Césars français.

>>> A lire aussi: voir le palmarès complet

"The Shape of Water" est-il un film politique?

Hugues Dayez: " 'The Shape of Water ' a des allures de film fantastique puisque c'est une histoire d'amour entre une créature amphibie et une femme de ménage muette incarnée. Mais il y a tout un contexte, un sous-texte politique. Ca se passe en pleine guerre froide et cette créature amphibie subit vraiment l'agressivité des services secrets américains qui veulent la repousser ou l'éliminer au plus vite. Et à travers ça, c'est une fable politique."

"Guillermo del Toro me disait bien effectivement que c'était un film à multiples couches et cette créature représente l'étranger, l'autre, dont on a si peur aux États-Unis aujourd'hui. Sans être un film politique au premier degré, il y a quand même un message de la part de ce cinéaste mexicain qui n'a absolument pas renié ses origines. Il travaille dans le cinéma américain, mais il est en train de dire que le cinéma est peut-être l'endroit où on peut encore établir le dialogue, où on peut encore travailler toutes nationalités confondues. Dans ce sens-là, " The Shape of Water " est un film éminemment politique."



"Il a fait un film sur le franquisme, 'Le Labyrinthe de Pan', qui était en compétition à Cannes il y a de nombreuses années. C'est un cinéaste clairement préoccupé par les questions sociétales d'aujourd'hui."



Les deux films qui avaient été primés à Cannes, " The Square " et " Loveless ", sont repartis totalement bredouilles dans la catégorie Meilleur film Etranger. Le dialogue entre Cannes et Hollywood est-il devenu compliqué ?



"Je pense que Cannes est de plus en plus un festival du cinéma d'auteur européen où les Américains viennent faire de la figuration. Ils ne jouent plus le jeu de la compétition parce qu'ils n'ont rien à y gagner. Où ont été montrés en festival 'The Shape of Water' et 'Three Billboards'? À la Mostra de Venise en septembre. Où a été montré 'La La Land' l'année dernière ou 'Gravity' ou 'Birdman', tous ces films des Oscars ? À la Mostra de Venise ou au Festival de Toronto. Plus à Cannes."

"À Cannes, on prime 'The Square' cette année-ci, un formidable film suédois absolument magnifique. Et " Loveless ", un film russe. Ces films-là ont malgré tout réussi à se hisser dans la catégorie meilleur film étranger aux Oscars. Par contre, le film qui gagne aux Césars ce vendredi, '120 battements par minute', a gagné à Cannes et puis sa course s'est arrêtée là. Il n'a pas été primé aux Félix, les Oscars européens qui sont décernés à Berlin, et il n'a même pas franchi le cap de la sélection dans les meilleurs films étrangers."

"La langue française et même de la façon d'écrire des films en France, ce cinéma-là reste à peu près incompréhensible pour les jurés de l'Académie et les professionnels du cinéma américain. Il y a donc un fossé qui se creuse entre deux cinémas: le cinéma américain qui domine le monde et le box-office et le cinéma français qui croit encore dominer beaucoup de choses, mais qui domine exclusivement dans son propre pays."

"Une exception: le phénomène de " The Artist ". Mais qui était un film si peu français. C'était un film en hommage à la culture hollywoodienne, un film muet qui plus est."



Que penser du palmarès des Césars, dont "120 battements par minute" est le grand gagnant?



"Aux Césars, on a primé des contenus politiques avant de primer du cinéma. On sent qu'il y a une volonté de dire 'attention, nous sommes à l'écoute des problèmes du monde, le cinéma français est un cinéma d'auteur '. Et en fait, cette cérémonie balaye vraiment d'un revers de main tout à fait dédaigneux le cinéma qui parle au grand public. Je veux parler par exemple du 'Sens de la fête ', qui est une étincelante comédie de Toledano et Nakache avec un impérial Jean-Pierre Bacri. Que ce film remporte juste le César du meilleur son, c'est un total camouflet. Mais en attendant, le film a fait plus de 3 millions de spectateurs en salles en France.

"La seule concession que les Césars font au cinéma grand public est dorénavant le César Le Prix du public, qui a été décerné à Dany Boon. C'est un César du box-office qui n'est pas remis par les professionnels. Il y a cette espèce de snobisme de l'intelligentsia du cinéma français qui se drape dans sa dignité et qui dit 'attention, nous on fait des grands films conscientisés'. Le problème est que ce cinéma ne marche pas à l'international.

Aux Oscars, il y avait énormément de films politiques dans les films nommés. Comme " Darkest Hour " sur Winston Churchill, " The Post " de Steven Spielberg. Simplement, ce sont des films politiques qui n'oublient pas le spectateur en cours de route et qui racontent d'abord une histoire. Robert Redford m'avait dit un jour en interview : 'd'abord l'histoire, secundo le message, mais jamais le message avant l'histoire sinon vous faites fuir les spectateurs'.



Mais est-ce que ça marche même en France ?



"C'est clair que c'est d'abord les comédies et les grosses comédies familiales qui fonctionnent. Certaines sont très réussies, comme " Le Sens de la fête " qui est une merveille à mon sens. Certaines sont beaucoup plus pénibles, comme 'Alibi.com' et toutes ces horreurs-là.

"Mais le cinéma primé - rendons justice à '120 battements par minute' - a quand même été un relatif succès en salles. Ça ne fait pas des millions d'entrées, mais ça a eu un succès critique et public. Mais pourquoi est-ce que ce cinéma ne s'exporte pas ? A Londres ou à Madrid ou dans les principales capitales, vous n'aurez pas de grands films français à l'affiche alors que vous aurez inévitablement les grands films américains. Ce n'est pas seulement une question d'anglais ou de français, c'est une question de langage cinématographique. Ils ont trouvé un langage qui parle au plus grand nombre."



Est-ce que le cinéma français a déjà eu une carrière internationale où il passait les frontières de la France ou bien est-ce que finalement il n'a jamais vraiment réussi à s'exporter ?



"Il y a des cinéastes qui ont une carte de visite pour Hollywood. Par exemple Jean-Pierre Jeunet avec 'Amélie Poulain'. 'Amélie Poulain' a été refusé par le Festival de Cannes en sélection officielle, il a été totalement refusé parce que les sélectionneurs de l'époque n'aimaient pas du tout le film. Le film a été vendu à l'international, 'Amélie Poulain'."

"C'était un cinéma très visuel, pas un cinéma pas exclusivement parisien et ultra dialogué. Il y avait une vraie poésie dans ce cinéma. L'exemple de la biographie d'Édith Piaf a non seulement valu un Oscar à Marion Cotillard, mais en plus racontait un destin quelque part universel. Quand le cinéma français essaye de sortir un peu de son cénacle et de problèmes qui ne concernent que la société française, il a une chance de s'exporter."