Oscars: le film belge "Une sœur" nommé dans la catégorie des courts métrages

Le film belge "Une sœur" a été nommé lundi dans la catégorie des "Courts métrages en prises de vues réelles" pour la 92e cérémonie des Oscars, qui aura lieu le 9 février prochain à Los Angeles. L'autre production belge qui faisait partie des films présélectionnés, "Les petites mains", n'a pas été nommée.

"Une sœur", thriller psychologique porté par Veerle Baetens, Selma Alaoui et Guillaume Duhesme, est produit par Versus production, en collaboration avec la RTBF. Cette production a notamment bénéficié du soutien du Centre du cinéma et de l'audiovisuel (CCA) de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du tax shelter du gouvernement fédéral belge.

"Les petites mains" de Rémi Allier, avec à l'affiche Jan Hammenecker et Sandrine Blancke, faisait aussi partie des pré-sélectionnés mais la production n'a pas été retenue.

Les autres nommés dans cette catégorie sont Brotherhood de Meryam Joobeur, Nefta Football Club d'Yves Piat, The Neighbors' Window de Marshall Curry et Saria de Bryan Buckley.

La 92e cérémonie des Oscars se déroulera le 9 février prochain au Dolby Theatre de Los Angeles.