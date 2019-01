"La Favorite" du Grec Yórgos Lánthimos et "Roma" du Mexicain Alfonso Cuarón partent grands favoris pour les Oscars avec 10 nominations, a annoncé mardi l'Académie des arts et des sciences du cinéma. "Vice" de Adam McKay et "A Star Is Born" de Bradley Cooper engrangent eux 8 nominations.

La cérémonie de remise des prix se déroulera le 24 février au Dolby Theatre à Hollywood.