Mahershala Ali a aussi reçu l'Oscar du meilleur second rôle pour son interprétation du musicien de couleur dans ce film. Il avait déjà reçu un Oscar du meilleur second rôle masculin en 2017, pour "Moonlight".

Outre le prix du "meilleur film", "Green Book" a également reçu l'Oscar du meilleur scénario original, inspiré de l'histoire vraie du musicien Don Shirley et des relations nouées avec le gros bras italo-américain qui lui servait de chauffeur, joué par Viggo Mortensen.

"Green Book" est l'histoire vraie d'un pianiste noir en tournée dans le Sud ségrégationniste des Etats-Unis. Il s'est distingué face à "Bohemian Rhapsody", "Vice" et "A Star Is Born" notamment.

Oscars 2019: "Green Book", meilleur film, "Roma" et "Bohemian Rhapsody" récompensés (+palmarès, photos) - © MATT PETIT - AFP

Sérieux prétendant au titre, Alfonso Cuaron a décroché l'Oscar du meilleur film en langue étrangère pour son ode au Mexico des années 1970, qui lui vaut aussi le prix du meilleur réalisateur et de la photographie.

La plus grosse surprise est venue au moment de décerner l'Oscar de la meilleure actrice: donnée grande favorite pour "The Wife", l'actrice Glenn Close, 71 ans, en est sortie grande perdante. C'est Olivia Colman, reine Anne dans la comédie historique sombre et loufoque "La Favorite", du réalisateur grec Yorgos Lanthimos, qui a raflé la statuette.

Voici le palmarès de la soirée dans les principales catégories.

- Meilleur film: "Green Book: Sur les routes du sud"

- Meilleur réalisateur: Alfonso Cuaron ("Roma")