Oscars 2018: le film "The Shape of Water" part favori avec 13 nominations

Les acteurs Tiffany Haddish et Andy Serkis ont dévoilé mardi les nommés pour les prochains Oscars. "The Shape of Water", de Guillermo del Toro, s'annonce comme le grand favori de la cérémonie qui aura lieu le 4 mars prochain à Los Angeles.

Avec 13 nominations, notamment dans les catégories "meilleur film", "meilleur réalisateur" et "meilleure actrice", la romance fantastique du Mexicain Guillermo del Toro, "The Shape of Water" part grand favori de la course aux Oscars 2018. Cependant, le long métrage n'atteint pas le record de "La La Land", nommé 14 fois l'année dernière.

"Dunkirk", drame sur la Deuxième Guerre mondiale de Christopher Nolan, suit avec huit nominations dont "meilleur film", "meilleur réalisateur" et "meilleure musique". Début janvier, le film tourné dans le nord de la France n'avait finalement rien obtenu aux Golden Globes, malgré ses trois nominations.

"Three Billboards: Les panneaux de la vengeance" de Martin McDonagh complète le podium. Déjà récompensé à la Mostra de Venise et aux Golden Globes, l'oeuvre du dramaturge et réalisateur britannique est dans la course à la statuette avec sept nominations, notamment pour le "meilleur scénario original" et la "meilleure actrice".

Dans cette dernière catégorie, Meryl Streep obtient sa 21e nomination - dont 17 en tant que meilleure actrice - pour "Pentagon Papers". L'Américaine, actrice la plus nommée de l'histoire de la cérémonie, avait dépassé en 2010 Katharine Hepburn, longtemps détentrice du record avec 12 sélections. En nombre de récompenses reçues, Hepburn (4) devance Ingrid Bergman et Meryl Streep (3).

Deux catégories - "meilleur réalisateur" et "meilleur photographie" - ont créé la surprise mardi en nommant des femmes. Greta Gerwig ("Lady Bird") n'est que la cinquième réalisatrice nommée dans la première, où seule Catherine Bigelow a été sacrée. Dans la seconde, Rachel Morrison ("Mudbound") écrit l'histoire puisqu'elle devient la première femme à prétendre à la récompense.

"Loveless" nommé dans la catégorie "meilleur film en langue étrangère"

La coproduction belge "Loveless" ("Faute d'Amour") du Russe Andrey Zvyagintsev est nommée aux Oscars dans la catégorie "meilleur film en langue étrangère", a annoncé mardi l'Académie des arts et des sciences du cinéma.

Coproduit par la société "Films du Fleuve" des frères Dardenne, "Loveless" raconte l'histoire de deux parents tellement préoccupés par leur divorce et la préparation de leur avenir respectif qu'ils semblent n'avoir que peu d'intérêt pour leur fils, jusqu'à ce que ce dernier disparaisse.

Le long métrage a obtenu le Grand Prix 2018 de l'Union de la critique de cinéma (UCC) et s'était déjà distingué l'an dernier au festival de Cannes, où il a remporté le Prix du jury.

Les autres film nommés dans la catégorie sont le chilien "A Fantastic Woman", le libanais "The Insult", le hongrois "On Body Soul" et le suédois "The Square".

La 90e cérémonie des Oscars se tiendra à Los Angeles le 4 mars prochain.