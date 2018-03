Orelsan incarne 27 personnages dans son clip "Défaite de famille": découvrez ses transformations

Des ballons, une grande table avec ses gobelets en plastique et ses assiettes en carton (réservée aux adultes, les enfants restent entre eux un peu plus loin), les blagues cochonnes pas drôles,... Tous les ingrédients sont réunis pour une bonne fête de famille comme on les aime. Avec "Défaite de famille", Orelsan décrit avec brio l'ambiance si particulière de cet événement. Et pour la réalisation du clip, le rappeur français y a mis du sien : il a incarné les 27 membres de sa famille, qui a même eu droit à son photoshoot sur la page Instagram du chanteur.