Ophélie Winter attaque la presse people et réclame un million d'euros

La presse people à nouveau sur le banc des accusés en France dans le cadre d’une affaire d’une ampleur pour le moins inédite. Le 18 mars prochain se tient une première audience devant le tribunal judiciaire de Paris. D’un côté, les avocats des éditeurs des magazines "Voici", "Gala", "Public" et "Closer". De l’autre, la chanteuse Ophélie Winter, 45 ans. Au centre : les innombrables publications remontant à l’automne dernier. Dans leurs versions papier et numérique, les différents magazines ont épinglé la "prétendue" descente aux enfers de l’interprète des tubes "Dieu m’a donné la foi" et "Shame on you". Ophélie Winter serait devenue sans-abri, vivrait dans une voiture, serait atteinte du cancer, aurait quitté un compagnon violent, aurait été chassée d’un hôtel parisien… Comme l’indique le très sérieux journal "Le Figaro" ce vendredi, "la déchéance prétendue d’une starlette est un sujet qui passionne certains titres de presse et leurs lecteurs".

Cela a été d’une violence sans nom

Mais voilà, si la chanteuse, égérie de la chaîne de télévision M6 dans les années nonante, a bien traversé une mauvaise passe, la réalité serait bien différente. Malgré une clarification en septembre dans un talk-show de Cyril Hanouna, la presse se déchaîne. "Ce qu’elle a vécu avec cette presse a été d’une violence sans nom", confirme à la RTBF Maître Carine Piccio, du cabinet Aston Legal. "Elle a été obligée de partir à l’étranger pour échapper à la surveillance de photographes." Carine Piccio, spécialisée depuis 15 ans dans cette matière, explique n’avoir jamais eu affaire à un dossier comme celui-ci en termes de volume.

5000 photos, une douzaine de covers

"Nous parlons d’une trentaine d’actions judiciaires engagées ou en passe d’être entamées", détaille Maître Piccio. "Nous avons regroupé les affaires par épisodes dans cette déferlante" médiatique qui s’est produite voici quelques semaines. Si l’on regroupe l’ensemble des dossiers, il apparaît très lourd : 5000 photos (une dizaine de "paparazzades" ou des photos détournées), une douzaine de Unes, 127 articles… "Nous avons rationalisé le plus possible. Nous avons évité d’entamer une action par publication." Ce qui aurait rallongé les délais judiciaires.

Selon l’avocate, qui défend par ailleurs David Hallyday, le fils de Johnny, "l’état d’esprit de ma cliente est bon. Elle est prête à avancer. Nous avons commencé à engager ces différentes procédures lorsqu’elle a commencé à émerger de tout cela". Ophélie Winter sera-t-elle physiquement présente au tribunal pour affronter une nouvelle fois la presse ? "Cela reste un point d’interrogation", indique Maître Piccio.

Selon nos confrères du Figaro, Ophélie Winter peut espérer gagner 200.000 euros au terme de ce marathon judiciaire.

Précédents

En France, comme aux Etats-Unis, mais aussi en Grande-Bretagne, les procédures judiciaires relatives aux atteintes à la vie privée sont nombreuses. Il y a dix ans déjà, l’Obs relevait le business des plaintes rappelant alors des dossiers concernant Laurence Ferrari, Claire Chazal, Sophie Marceau, Carla Bruni, Isabelle Adjani, Jean-Michael Jarre, Ségolène Royal… Avec des issues diverses: 143.000 euros de dommages et intérêts obtenus par Laurence Ferrari en 2008, 16.000 euros pour l’ex-candidate à la présidentielle… Les médias ciblés, toujours les mêmes, depuis lors: Closer, Public, Voici, Gala… En 2014, Closer est par exemple condamné à verser 20.000 euros à Florian Philippot, ex-numéro 2 du Front National, pour avoir publié une photo de lui avec un homme présenté comme son mari. Avant et après la mort de Johnny Hallyday, en décembre 2017, les affaires judiciaires se multiplieront également comme lorsque Laura Smet attaque Voici.

Outre-Manche, le prince Harry a régulièrement pris la défense de son épouse, Meghan Clarke régulièrement la cible des tabloïds. Plusieurs plaintes ont été déposées pour atteinte à la vie privée.

Aux Etats-Unis, les tribunaux croulent aussi sous les affaires.

A noter que les groupes de presse qui éditent les différents magazines provisionnent chaque année un budget lié aux éventuels contentieux judiciaires.