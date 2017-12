"On n'est pas des pigeons" de loin le talk show préféré des Belges francophones

Selon le sondage mené en partenariat avec Ipsos et Sudpresse, à la question "Quel est votre talk show favori à la télévision belge"?, "ONPDP" remporte en effet 67% des suffrages devant... quatre autres émissions de la RTBF, "69 minutes sans chichis" (35%), Le 6/8 (25%), "C'est vous qui le dites" (22%) et "La Tribune" (21%).

C'est le Soir qui le dit, en commentaire de son baromètre annuel des personnalités et des émissions préférées des Belges à la télévision: "le plébiscite d'On n'est pas des pigeons" et de son animateur Sébastien Nollevaux se confirme d'année en année".

Idem pour la question: "Qui est votre présentateur de talk-show favori à la télévision belge?", Sébastien Nollevaux est largement en tête avec 50% des votes, devant Joëlle Scoriels (32%), Adrien Devyver (26%), Benjamin Deceunink (24%), Anne-Laure Macq (19%) et Michel Lecomte (18%).

Le Soir souligne que le talk-show a entamé sa huitième saison "sans toucher à ses fondamentaux mais en apportant des modifications substantielles." " On est en perpétuelle remise en question, confirme Sébastien Nollevaux. Cela ne se voit peut-être pas à l’œil nu à l’écran, mais on réfléchit sans arrêt à la manière dont on adapte le plateau, dont on fait les sujets, les différentes séquences… "

Anne-Laure Macq, de son côté, souligne dans les colonnes du quotidien que "la longévité s’explique par le sujet même de l’émission": "La consommation, c’est inépuisable. C’est un domaine qui recouvre énormément de choses différentes. Des arnaques, des problèmes de garanties, de prix, il y en aura toujours. On est là pour mettre en garde, donner des bons conseils.