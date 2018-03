"On est tous le cheminot de quelqu'un": sur France 2, Besancenot met en garde contre le "poison de la division"

Il était interrogé sur la réforme française de la SNCF, mais son discours dans l'émission "On n'est pas Couché" sur France 2 a visiblement résonné en Belgique aussi: en clamant "On est tous le cheminot de quelqu'un", l'ancien candidat du NPA à l'élection présidentielle a visiblement fait mouche.

La preuve: dans ce type d'émission où on est régulièrement interrompu par les chroniqueurs, il a pu poursuivre son plaidoyer contre le "poison de la division" durant pas moins de 3 minutes. Il comprend pourquoi l'opinion publique est favorable à la réforme. "C'est vrai que c'est galère quand on est coincé dans un mouvement de grève". "Mais parfois il faut prendre un peu de hauteur et réfléchir à ce qui nous attend pour la suite", a-t-il poursuivi.

"Le comble du comble, c'est qu'on vit dans un monde où ceux qui gagnent 150.000 euros par mois en exploitant les autres arrivent à convaincre ceux qui vivent avec 1500 que la cause de leur problème sont ceux qui vivent avec 2000 ou avec 500".

Et il a fait appel à la fois à la solidarité, à l'empathie... et au bon sens: "On est tous les cheminots de quelqu'un d'autre à ce jeu là. Si en tant que travailleur, salarié, chômeur ou retraité, tu commences à penser qu'un autre travailleur, simplement parce qu'il a un acquis social que tu n'as pas, tu penses que c'est un privilégié, alors n'oublie jamais qu'en retour, tu vas avoir le même discours qui va te concerner dans pas longtemps".