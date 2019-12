"On est entré dans un paradigme où il faut interagir pour arrêter de consommer du contenu numérique" (L'ère des données 3.2)

Il y a une sorte de boucle rétroactive entre l’efficience du matériel, et le développement des logiciels. Les ordinateurs ont été de plus en plus performants et ça a permis aux logiciels de devenir de moins en moins performants. C’est-à-dire que lorsque l’on développe un logiciel, si l’on veut qu’il soit optimisé, ça demande plus de temps, plus d’expertise, donc plus coûteux. Donc cette phase d’optimisation est devenue de moins en moins importante. Ca commence à se calmer maintenant, mais ces dernières années, c’est typiquement ce que Microsoft a fait : ils ont mis des couches sur des couches, et au final, un Windows 10 est bien moins performant qu’un Windows 95 ou 98. Parce que la contrainte matérielle, en termes de puissance, est de moins en moins forte. Donc les fournisseurs de logiciels proposent des produits de plus en plus pourris, car de toute façon, ils tourneront quand même. Actuellement, pour lancer un navigateur comme Mozilla Firefox, il faut plus ou moins 500Mb de mémoire. A titre de comparaison, en 69, le système de navigation d’Apollo, qui a fait atterrir un module lunaire, c’était l’équivalent de 72Kb (soit près de 700 fois moins). On voit qu’il y a une distorsion entre ce que l’on est capable de faire, et ce que l’on fait. On est donc dans un cercle vicieux où l’on réalise les mêmes tâches qu’il y a dix ans, sur des machines plus performantes, mais avec des logiciels moins performants. Et si l’on avait pas ce phénomène, on pourrait au final toujours utiliser le même PC qu’il y a 15 ans. Il s’est créé une obsolescence logicielle, qui est un véritable problème quand on parle d’un numérique plus durable. — Adrien Voisin, doctorant en informatique à l'UNamur