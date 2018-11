Arnaud Ducret, Cyril Hanouna, Kaaris, ces célébrités qui enfilent leurs gilets jaunes

La vidéo, postée sur Facebook et visionnée plus de 200 000 fois, dure 37 secondes et elle est sans ambiguïté. Téléphone en main, Arnaud Ducret apporte un soutien franc et entier au mouvement des gilets jaunes. "Je suis avec vous. Que ce soit les Dom-Tom, la métropole, on est tous ensemble dans la même galère: on en a marre de casquer comme des porcs."