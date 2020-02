Objectif Plumes: un site internet consacré à la littérature belge francophone

Mieux valoriser les littératures belges francophones : c'est ce que veut faire la Fédération Wallonie-Bruxelles avec la création d'Objectif Plumes. C'est un site internet dédié aux auteurs belges francophones et à leurs œuvres. Ce portail unique, qui rassemble un maximum d'informations, est destiné au grand public et aux professionnels. Cette initiative est appréciée par les auteurs.

Les biographies de 5.000 auteurs référencés, les résumés et parfois des extraits de près de 40.000 œuvres : voilà ce que vous pourrez trouver sur Objectif Plumes. De quoi donner de la visibilité aux créateurs comme Max de Radiguès, auteur de BD: "Il y a vraiment une énorme communauté d'auteurs à Bruxelles, et c'est important de pouvoir les mettre en avant, et que ce ne soit pas toujours les trois grands noms qui sortent. Il n'y a pas qu'Hergé qui est belge, plein de gens font de la bande dessinée", explique-t-il.

"L es auteurs sont des gens comme les autres"

Le portail s'adresse également aux professionnels. C'est utile, selon la romancière Isabelle Wéry : "Pour moi qui suis autrice et qui n'ai pas de site propre, c'est un objet magnifique, un lien que je peux transmettre à tous mes partenaires, aux associations qui m'invitent, aux librairies, aux bibliothèques ou aux salons du livre".

Et c'est aussi une manière de montrer que la littérature est un art bien vivant, insiste Max de Radiguès: "Je fais beaucoup d'interventions scolaires et souvent les enfants sont étonnés de voir des auteurs vivants. Ils ne se rendent pas compte que les auteurs sont des gens comme les autres et qu'il y a des auteurs belges qui sont actifs. Et qui font du bon boulot. C'est une belle manière de mettre cela en avant".

Objectifs Plumes permettra aux enseignants de contacter les auteurs qui le souhaitent, pour les inviter à venir dans leur classe.

Les productions francophones en Belgique ont représenté 150 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018.