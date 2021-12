Nouvelle-Zélande : pour la première fois, une présentatrice avec un tatouage traditionnel au menton

Selon Stuff et plusieurs médias internationaux , la journaliste Oriini Kaipara avait déjà brisé le plafond de verre en 2019 devenant la première présentatrice d’un journal télévisé à avoir le menton tatoué d’un symbole maori, un moko kauae. Ici, le cap franchi est plutôt symbolique, mais tout de même important : elle sera aux manettes du Newshub Live at 6pm, l’équivalent de notre journal de 19h30.

Une "immense victoire pour cette génération"

"Je suis tout à fait consciente que je suis la première [femme avec un tatouage moko kauae] à présenter un journal télévisé en prime time", a-t-elle déclaré au site d’info Stuff, affirmant avoir "brisé un plafond de verre".

"Il s’agit d’un tournant pour nous en tant que Maoris, mais aussi pour les personnes de couleur".

Pour la journaliste, cette reconnaissance professionnelle incarne bien plus qu’une étape dans une carrière. Pour elle, c’est un cap social et historique. "C’est aussi une immense victoire pour cette génération et pour les dix prochaines – ne laissez pas votre identité ou votre culture vous empêcher de faire quoi que ce soit. Utilisez-les comme une force, pour être meilleurs et faire du bien aux autres".