Nous avons testé Disney +, le plus dangereux concurrent de Netflix

Le 12 novembre, le monde de la vidéo à la demande sur abonnement (SVOD) va connaître le plus grand bouleversement de sa (petite) histoire avec le lancement de Disney+. C’est la première fois qu’un géant du monde du divertissement se lance dans cette bataille qui se joue à coups de milliards de dollars. Disney + sera dans un premier temps uniquement disponible aux Etats-Unis, au Canada et… aux Pays-Bas. La compagnie californienne n’a pas (encore) communiqué de date de lancement pour la Belgique. En attendant, nous avons pu longuement, et en exclusivité, tester cette nouvelle plate-forme. Netflix n’a qu’à bien se tenir…

Du Disney, mais pas seulement

C’est la première fois question que tout abonné potentiel se pose : à quoi ressemble le catalogue de Disney + ? Sur le papier, il est gigantesque. Il y a, bien entendu, tous les films Disney, depuis Blanche-Neige et les 7 nains (1937) jusqu’au remake "live" de "La belle et le clochard" produit à destination unique de Disney+, en passant par la série de films "Chérie, j’ai rétréci les gosses", les films "La coccinelle", les "Pirates des Caraïbes", "Rasta Rockett", etc. Il y a quantité de téléfilms et de séries produits pour les différentes chaînes Disney, tous ne sont d’ailleurs pas présentés dans le (très très long) " thread " Twitter qui égrène le catalogue américain (qui sera différent du catalogue européen). Il y a donc pas mal de fond de catalogue, qui amusera les fans absolus de Mickey et des siens, mais aussi une série de productions originales destinées au nouveau service SVOD (on y reviendra). Disney annonce 7500 épisodes télé, et 500 films…

A côté du matériel directement produit et réalisé par la firme fondée par Walt Disney, Disney+ propose également le catalogue des entreprises appartenant au géant. Il y a donc du Pixar (racheté en 2006), du Marvel (2009), du Star Wars (2012) et de nombreux documentaires National Geographic (lié à Disney depuis 2015). Bref, il y a de quoi faire. A noter, tout de même que les catalogues différeront selon les pays. Pour le moment, par exemple, Disney+ ne proposera aux Etats-Unis, que 6 de la vingtaine de films de l’univers cinématographique Marvel (MCU). La version néerlandaise de Disney + que nous avons longuement testé en propose 19. A l’inverse, la série "Les Simpson" (rachetée par Disney en même temps que la Fox en 2018) fait bien partie du catalogue américain, mais pas de celui de nos voisins bataves. Mais comme chez Netflix, les productions originales à destination exclusive du service de SVOD seront disponibles partout dans le monde. Ici aussi, du très lourd est attendu, dès le lancement de Disney+ avec "The Mandalorian", une série "Star Wars" située après la trilogie originale. Le MCU développe sa "Phase 4" en déportant certains personnages du grand vers le petit écran : Loki, Wanda, Falcon et le soldat de l’hiver, etc. Un reboot de "Maman, j’ai raté l’avion" est aussi en projet.

Un site et des applications irréprochables

Ce qu’on oublie souvent avec Netflix (ou avec Spotify, par exemple), c’est que leur succès s’explique aussi par l’aspect technologique. On clique et ça marche, immédiatement, tout le temps. Certains autres acteurs (on peut penser au géant Amazon comme au petit poucet belge BeTV) ont beaucoup plus de mal à proposer une expérience utilisateur aussi impeccable. Disney, bien consciente de l’enjeu que représente le confort d’utilisation, propose un site et des applications de très bonne facture. Nous avons testé le site Disneyplus.com, l’application iOS sur iPhone et iPad, ainsi que l’application pour la console de jeu Playstation 4.