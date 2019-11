Nous avons testé Apple TV+, et vous pourriez être déçu

"An Apple Original". C’est par ces mots que commencent les séries disponibles depuis ce vendredi 1er novembre sur Apple TV+, nouveau service de vidéo à la demande sur abonnement (SVOD). La firme à la pomme se lance sur un marché largement dominé par Netflix, où un autre membre des GAFA, Amazon, est établi, non sans succès, depuis longtemps et où Disney se prépare à débouler avec un rouleau compresseur. Que propose Apple et pourquoi se lancer dans ce marché ? On vous dit tout. Accessibilité (très) limitée Un service de SVOD performant, c’est d’abord un site web, des applications performantes, accessibles, claires, faciles à utiliser. Netflix et Disney+ ont ceci en commun d’avoir une "expérience utilisateur" irréprochable. Quid d’Apple ? On peut, déjà, se poser la question : comment regarder les programmes Apple dans un certain confort, sans disposer d’un appareil Apple ? L’entreprise californienne a rendu disponible ses programmes sur ses ordinateurs Mac (uniquement disposant de Catalina, la dernière version du système d’exploitation), ses iPhones, iPads, ses boitiers Apple TV, mis à jour avec leurs dernières versions (officiellement, nous avons pu néanmoins utiliser le service sur une tablette sous iOS 12). Il y a également des applications disponibles pour une quantité (très limitée) de télévisions intelligentes et sur les appareils Amazon Fire TV. Et c’est tout. Il y a bien un site web qui permet de regarder les programmes même au bureau mais celui-ci ne permet pas d’utiliser la pourtant très populaire fonction Chromecast, et donc une télévision. A la différence donc de Netflix, Prime Video, Disney+, il est donc assez compliqué de profiter d’Apple TV+ sur un téléviseur, ce qui est regrettable vu que les programmes sont disponibles en 4K, et même HDR pour certaines séries. C’est un premier (très) mauvais point. Si vous disposez d’un appareil compatible, l’application a pour nom "TV". Mais attention, elle n’est pas dédiée uniquement à Apple TV+. L’application "TV" est un agrégateur de contenus vidéos (selon les pays, du sport, des séries et des films, uniquement ces derniers en Belgique). Si vous avez acheté (ou loué) un film sur iTunes, il apparaîtra dans "TV". Et pour utiliser Apple TV+, il faut aussi passer par cette application. Ce manque de clarté n’est pas tout à fait anodin et est à mettre en lien avec le catalogue limité d’Apple TV + à son lancement (on y reviendra). Prenons la série "For all Mainkind" qui parle de conquête spatiale. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, il y a une catégorie "similaires" avec des films (il y a aussi "Apollo 13", "Seul sur Mars", "Gravity", "2001, Odyssée de l’espace").

3 images © Tous droits réservés

Tiens, ça vous dirait de revoir comment Ron Howard et Tom Hanks avaient magnifié l’échec de la mission Apollo 13 ? Comme on le voit ci-dessous, c’est 3,99€ à la location, 9,99€ à l’achat. (A noter que la version américaine de "TV" est capable d’agréger les contenus disponibles, par exemple, sur Prime video. Chez nous, Apollo 13 est visible sur le service d’Amazon).

3 images © Tous droits réservés

Apple TV+ n’offre pas d’accès à des productions hors Apple, mais la mise en avant de films où il faut passer à la caisse rend la lisibilité de l’offre peu claire. Car, conclusion, tout ce qui se trouve dans l’application "TV" n’est pas Apple TV+. Là aussi, un mauvais point pour l’entreprise de Cupertino. Un catalogue rikiki Loin des milliers d’heures disponibles sur Netflix, Amazon et Disney, Apple TV+, c’est 8 programmes. Manque au catalogue belge un film (Hala) et une émission télé (le club de lecture de la papesse de la télé américaine Oprah Winfray) annoncés "prochainement". Il n’y a rien de plus. Il y a un documentaire animalier "The elephant queen", trois programmes pour les enfants ("Helpsters" par l’équipe derrière "Sésame, ouvre-toi", "Le secret de la plume" (reboot d’une série de la BBC où des enfants résolvent des mystères) et "Snoppy dans l’espace" et quatre séries. Pour un public de jeunes adultes, il y a "Dickinson", série librement inspirée de la jeunesse de la poétesse Emily Dickinson. C’est la seule série Apple TV+ dont tous les épisodes sont disponibles. Les 3 autres, destinées à un public plus adulte, sont diffusées à un rythme hebdomadaire, après la mise en ligne des trois premiers épisodes lors du lancement de la plateforme. Ces trois séries ont en commun des pitchs, des auteurs et des acteurs et actrices qui peuvent intéresser le plus grand nombre. "See" est une série futuriste apocalyptique où l’être humain a perdu le sens de la vue. Jusqu’au jour où des jumeaux naissent avec la capacité de voir. Le chef de clan devra tout faire pour les défendre. C’est Jason Momoa, Khal Drogo de "Game of Thrones" et "Aquaman" au cinéma, qui est la tête d’affiche d’une série créée par Steven Knight, l’auteur salué de "Peaky Blinders" bijou de la BBC et réalisée par Francis Lawrence, qui a dirigé 3 des 4 films "Hunger games".

"For All Mainkin" est une uchronie : oubliez Apollo 11, Neil Amstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins. Dans cette série, ce sont les Russes qui atteignent les premiers la Lune. Partant de cette idée, Ronald D. Moore (auteur de l’excellente série "Battlestar Galactica" et de la plus discutable "Outlander"), a promis une série sur 7 saisons à Apple. Une deuxième saison a déjà été commandée par l’entreprise dirigée par Tim Cook. Devant la caméra, la tête d’affiche est Joel Kinnaman, bien connu des fans de séries pour "The Killing", "Altered Carbon", "House of Cards" ou "Hanna".

"The Morning show" est, peut-être, la plus intéressante des séries mises en ligne par Apple. Elle raconte l’histoire d’une matinale télé américaine typique, si ce n’est que la coprésentatrice annonce, en direct, le licenciement de son coprésentateur. Pour garder sa place, celle-ci va devoir se battre contre une collègue aux dents longues… La série s’inspire d’un livre sorti en 2013, sur les coulisses de ces matinales télé, et de l’affaire Tim Lauer, cet ancien présentateur vedette de "Today", la première matinale télé de l’histoire américaine (1952), dont Lauer a assuré la présentation de 1997 à 2017, avant d’être licencié en novembre de cette année, dans la foulée du déclenchement de l’affaire Weinstein. Face caméra, outre Steve Carell ("The Office "), c’est surtout la présence de Jennifer Aniston ("Friends") et Reese Witherspoon ("Big Little Lies"), également créditée comme productrices exécutives, comme de la réalisatrice Mimi Leder (les débuts d’"Urgences", "The West Wing", productrice de "The Leftovers") qui incitent à penser que "The Morning show" pourrait avoir de l’avenir.

Reste que pour le moment, la presse américaine est, au mieux, mesurée, sur la qualité de ces séries. Metacritic, un site qui globalise les avis des critiques, montre que les premiers retours sur les séries Apple TV+ sont moyens. Particulièrement " See ", crédité d’un 37/100… Mais une série se juge, au minimum, sur une saison, on verra dans les semaines à venir ce que vaut la série sur le long terme. Reste qu’avec un catalogue si mince, et en attendant les prochaines disponibilités (du Spielberg, du M. Night Shyamalan, Damien Chazelle, etc.), les programmes originaux Apple TV+ ne semblent guère emballants à première vue. Peut-être que l'adaptation des livres d'Issac Asimov, "Fondation", sera le "hit" qui lancera définitivement Apple TV+. Jared Harris, le Valery Legasov de "Chernobyl" en sera l'un des personnages principaux. Conclusion Nous n’avons pas encore évoqué un dernier élément qui détonne avec le reste de l’industrie de la SVOD (hors Amazon) : le prix. Apple facture 4,99€ par mois (ou 49,99€ par an). C’est le prix le plus faible du marché : Netflix est à 15,99€ pour profiter de la 4K, Disney sera à 6,99€/mois, BeTV et son offre haut de gamme est à 14,99€/mois. Par ailleurs, en cas d’achat d’un appareil Apple, la Pomme offre un an d’abonnement gratuit. Il n’y a guère de doute qu’en juin et septembre prochains, lors des "keynotes" annonçant les nouvelles logicielles et matérielles d’Apple, Tim Cook pourra se satisfaire des "millions d’abonnés à Apple TV+ ". Mais combien auront payé ? Le Financial Times évoque une enveloppe de 6 milliards de dollars pour le lancement d’Apple TV TV+ Morgan Stanley estime à 9 milliards les revenus générés par Apple TV+ à l’horizon 2025. Certains financiers voient donc un bel avenir au service de SVOD de la Pomme, malgré les faiblesses de son lancement. Après tout, on se souviendra que le premier iPhone n’avait ni puce GPS, ni puce 3G, que la première Apple Watch était d’une lenteur frustrante, que le premier MacBook Air était rempli de défauts et que le premier iPad était inutilisable à peine quelques années après sa sortie. Les premières versions des produits d’Apple ont donc l’habitude de ne pas être parfaites. L’entreprise tente un pari et rajoute un élément de plus dans son écosystème : le boîtier Apple TV permettait de regarder ses photos et vidéos personnelles, comme les films achetés sur iTunes, ainsi que de regarder les programmes de tous les services de SVOD. Apple rajoute le sien, comme il a lancé son propre service de streaming audio (Apple Music), son offre payante de jeux vidéo (Apple Arcade), son système de paiement et de carte de crédit (Apple Pay et Apple Card), ou encore son système de sauvegarde dans le "nuage" (iCloud). Lors du dernier trimestre fiscal, cette catégorie dénommée "Services" a rapporté à la Pomme 12,5 milliards de dollars. Sur un an, le chiffre grimpe à 46,3 milliards (+16%). La progression est continue, année après année, et pour Apple, qui voit les ventes d’iPhones (surtout), les iPads (un peu moins) et les Macs tendanciellement baisser, les services sont une opportunité pour continuer de croître. Reste une question : jusqu’où Apple ira-t-elle ? La "guerre du streaming" se joue à coups de milliards, des milliards que l’entreprise californienne détienne par centaines dans son trésor de guerre, mais qui compte dans les rapports trimestriels. Apple n’a jamais hésité à laisser tomber produits et logiciels (et clients). Gageons, qu’à tout le moins, Apple TV+ a quelques années pour convaincre.