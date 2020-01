Notre ancien collègue Gérard de Selys est décédé

Gérard de Sélys est né en 1944 à Bruxelles.

Avant 1970, il effectue un stage d’un an comme "officier de médecine" à l’hôpital Preah Ket Maleah de Phnom-Penh (Cambodge). Pour l’organisation d’un réseau de secours médical aux civils vietnamiens.

Il commence sa carrière en 1970 comme journaliste et photographe indépendant en Belgique et s’intéresse aux questions sociales. Il rejoindra la RTBF en 1973 ou il travaillera jusqu’en 2004 comme journaliste, homme de radio et pionnier du web.

Outre sa longue carrière dans la presse Gérard de Sélys sera un écrivain, essayiste aux intérêts multiples et un homme engagé, il sera, par exemple, Président du Conseil d’administration d’Infor-jeunes Bruxelles, et participera à la mise sur pied d'"Infor-drogues" en 1988 et 1989. Il sera entre autre, coauteur du guide "Cyclotourisme en Belgique" ou l’auteur de "Privé de public, à qui profitent les privatisations", aux éditions EPO en 1996.

En 1997, il sera administrateur fondateur de l’asbl PACT (Promotion des arts et cultures du tiers-monde) et de la maison de production de films documentaires Regards croisés asbl. Producteur du documentaire "Che au Congo".

Depuis 2004, il animait des ateliers d’écriture et était devenu conseiller scientifique et collaborateur de l’Université de Liège.

En 2008, il crée la Fondation d’utilité publique Lire Le Monde pour la promotion de l’accès à la lecture. Et en 2009 il publie, un roman "L’apoptose" aux éditions du Cerisier.

Aux dernières élections de 2019, il était encore candidat suppléant au parlement fédéral sur les listes du PTB.