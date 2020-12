Nordpresse est condamné et perd une bataille face à Sudpresse

Le site satirique Nordpresse et son créateur, Vincent Flibustier ont été condamné ce lundi par la cour d’appel de Bruxelles à verser des dommages et intérêts à un journaliste de Sudpresse.

Il était reproché au "nordiste" d’avoir mis en ligne un article présentant le visage et le nom du journaliste "sudiste" ayant publié un papier présentant la répartition des musulmans vivants en Belgique, commune par commune.

Un contexte d'islamophobie

Pour comprendre le contexte, il faut remonter en 2016. Le 22 mars, l’aéroport de Zaventem est ravagé par un attentat terroriste qui fera 32 morts et plusieurs centaines de blessés. Face à ce drame, une certaine haine envers l’islam s’installe dans une frange de la population.

Dans un contexte compliqué d’islamophobie, le journal Sudpresse publiait le 25 mai 2016 un article reprenant une étude sociologique sur la répartition des musulmans sur le territoire belge. L’article proposait notamment une cartographie des musulmans de Belgique et était titré : "781.887 musulmans vivent en Belgique : découvrez la carte, commune par commune".

C’est précisément cet article qui a mis le feu aux poudres. Enervé par ce qu’il considère comme un appel à la haine, Vincent Flibustier publie sur le site internet de Nordpresse intitulé : "Découvrez la carte de l’endroit où habite celui qui a fait la carte des musulmans".

4 ans de procédure judiciaire

Le jour même de la publication sur le site satirique, Sudpresse porte plainte pour que Vincent Flibustier retire l’article, chose à laquelle il répond favorablement. La procédure aurait pu s’arrêter là, mais le patron de Nordpresse publiera ce qu’il considère comme "une lettre de menace de Sudpresse". Les sudistes changent donc leur plainte et attaquent, au nom de leur journaliste, Vincent Flibustier pour la publication de cette lettre.

Après une première audience, Sudpresse est débouté et on peut laisser les articles sur l’affaire et on peut continuer à communiquer dessus. Suite à un appel, une seconde audience aura lieu, mais la 9e chambre du tribunal de première instance de Bruxelles confirme sa décision de ne pas condamner Nordpresse.

Mais aujourd’hui, 3 ans plus tard, de nouveaux appels ont complètement changé la donne. Vincent Flibustier a en effet indiqué ce mercredi être "finalement condamné à payer 1000 euros de dommages et intérêts. Ainsi que 1728 euros pour ses frais de justice." Une décision de la cour d’appel de Bruxelles.

Une première bataille de perdue pour Nordpresse alors que 3 autres procédures intentées par SudPresse sont toujours en cours.