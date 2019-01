Non, Netflix ne traquera pas les utilisateurs adeptes du "partage de compte"

L'éventualité s'est répandue comme une traînée de poudre ce week-end. Suite à la présentation d'une nouvelle intelligence artificielle par une société britannique lors du CES 2019, la menace d'une traque au "partage de comptes" planait au dessus des utilisateurs de Netflix. Les autres plateformes de streaming vidéo étaient aussi menacées puisque c'est une société indépendante qui a présenté la technologie en question. Cette éventualité est toujours d'actualité mais, selon la réponse apportée par Netflix à plusieurs articles sur Twitter, elle ne serait pas à l'ordre du jour pour le géant du streaming.

Si vous possédez un compte Netflix, vous n'êtes certainement pas passés à côté de l'information, une intelligence artificielle créée par l'entreprise Synamédia pourrait permettre au site qui permet de visionner ses séries préférées de bloquer les usagers qui se connectent simultanément à deux endroits différents, et ce, de manière inhabituelle. Bien entendu, ce type d'innovation est également disponible pour les autres plateformes de diffusion de contenus en streaming, comme par exemple, Amazon Prime.

Néanmoins, lorsque ces articles ont été publiés, rien ne permettait de dire si Netflix aurait pu - ou non - être intéressé de sous-traiter ce type de contrôle à cette société. Néanmoins, face à l'abondance d'articles sur le sujet, différents messages publiés par le compte Twitter qui gère la communication de l'entreprise en France et en Belgique permettent d'y voir plus clair.

"Source?"

Si vous suivez le compte francophone de Netflix sur le réseau social à l'oiseau bleu, vous avez certainement déjà remarqué que le community manager qui rédige les messages pour la société ne manque pas d'espièglerie. Face aux nombreux articles évoquant la possibilité pour Netflix de contrôler le partage de compte, il s'est permis de répondre à certains, levant le doute sur les intentions de la plateforme.

En réponse à un article du site jeanmarcmorandini.com, qui indique que "partager votre compte avec votre famille et vos amis pourrait devenir bientôt impossible et même bloquer vos accès", le compte Twitter de la plateforme répond par une question : "Source ?".