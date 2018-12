Non, le pacte sur les migrations n'oblige pas les médias à "tordre le vocabulaire et la réalité"

L'association française Damoclès relaye actuellement une pétition contre le pacte sur les migrations. L'association y voit un "danger mortel pour la démocratie".

Parmi les arguments, on retrouve notamment que "les médias sont incités à modifier leurs reportages et la terminologie sur les immigrés, c’est-à-dire tordre le vocabulaire et la réalité, afin de répandre un discours pro-immigration"