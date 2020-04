Non, la première volontaire à tester le vaccin anti-coronavirus n'est pas morte

Les vaccins sont particulièrement la cible des diffuseurs de fausses nouvelles. Et la pandémie de coronavirus a vu se multiplier les fake news. En voici une qui surfe sur ces deux tendances : un article du site N5ti.com circule affirmant que la première volontaire pour tester un vaccin contre le coronavirus en Grande-Bretagne est morte pendant l’expérience.

Cet article intitulé "First volunteer in UK coronavirus vaccine trial has died", annonce, avec sa photo et son nom, le décès d’Elisa Granato.

Cette personne existe vraiment, a vraiment testé un vaccin de l’université d’Oxford, mais a démenti sa mort sur Twitter ce dimanche.