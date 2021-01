Non, il n’est pas possible de se "protéger contre la nouvelle règle" de confidentialité de Whatsapp en partageant un message

Des messages circulent sur Whatsapp et invitent les utilisateurs à partager un texte pour éviter que le réseau puisse utiliser vos photos et d’autres informations personnelles échangées sur la messagerie, propriété du groupe Facebook. Un copier/coller du message partagé sur dix groupes permettrait de se prémunir contre les nouvelles conditions d’utilisation de Whatsapp. C’est faux. Sur Whatsapp, le message suivant circule ces derniers jours : "JE N’AUTORISE PAS JE N’AUTORISE PAS JE N’AUTORISE PAS JE N’AUTORISE PAS N’oubliez pas que demain commence la nouvelle règle Whatsap qui vous permet d’utiliser vos photos !! N’oubliez pas que la date limite est aujourd’hui !!! Il peut être utilisé dans des poursuites contre vous. Tout ce que vous avez publié peut être publié à partir d’aujourd’hui, même les messages supprimés. Cela ne coûte rien de plus qu’un simple copier / coller, mieux vaut être sûr que d’être violé. Je n’autorise pas Whatsap ou toute organisation associée à Whatsap, telle que Facebook et Instagram, à utiliser mes images, informations, messages, photos, messages supprimés, fichiers, etc. C’est réel. Je le partage !!!!!!!! Je n’autorise pas Partagez-le en 10 groupes et un signal apparaîtra sur votre Whatsap comme ceci : ✅ cela signifie que votre téléphone est protégé contre la nouvelle règle." ►►► Vous voulez vérifier une info ou consulter les derniers articles de fact checking ? : Rendez-vous sur Faky, la plateforme de la RTBF pour lutter contre la désinformation Ce message, qui fait référence au changement de la politique de confidentialité annoncé par la messagerie Whatsapp, comporte de nombreuses erreurs.

Un changement de politique reporté au 15 mai

Ce que Whatsapp va réellement partager comme données privées

Un hoax déjà répandu sur Facebook

Pas de "signal" indiquant une protection "contre la nouvelle règle"

Enfin, l’élément concernant un "signal" ou un "badge vert" après le partage du message sur dix groupes est également erroné. "Partagez-le en 10 groupes et un signal apparaîtra sur votre Whatsap comme ceci : ✅ cela signifie que votre téléphone est protégé contre la nouvelle règle", indique la publication. Ce badge vert présent sur certains contacts est réservé aux comptes professionnels. Comme l’indique Whatsapp, ce badge "confirme que celui-ci est un compte professionnel authentique et notable." Le réseau précise d’ailleurs que "la vérification des entreprises par WhatsApp est actuellement limitée à un nombre restreint d’entreprises participant à un programme pilote." Il n’est donc en aucun cas question de comptes qui seraient "protégés" contre les nouvelles conditions d’utilisation. Le message qui circule actuellement sur le réseau est donc clairement un "hoax".