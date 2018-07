Non, cette vidéo vue 10 millions de fois depuis dimanche ne représente pas la fête en Croatie

"Croatia right now", c'est-à-dire en français "La Croatie juste maintenant". Cette vidéo publiée sur Twitter dimanche montrant une énorme foule en rouge et blanc a déjà été vue 10 millions de fois, a été likée plus de 250.000 fois et retweetée près de 100.000 fois... alors qu'il s'agit d'un fake.

Ou plutôt d'une vraie vidéo, mais qui ne représente absolument pas la joie Croate, et n'a pas été tournée ni en Croatie, ni dimanche, mais comme le révèle le rédac'chef adjoint de l'AFP Grégoire Lemarchand, aux fêtes de San Fermin à Pampelune en Espagne.

Les autres images et photos publiées à Pampelune ne laissent d'ailleurs aucun doute à ce sujet, et si le blanc et le rouge prédominent dans la vidéo, on n'y voit aucun drapeau à damier, ce qui serait plutôt étonnant pour un rassemblement de supporters croates...