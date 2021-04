"Nomadland" sacré "meilleur film" aux Bafta, les Oscars britanniques du cinéma

Le road-movie "Nomadland" a été sacré "meilleur film" et sa réalisatrice Chloé Zhao l'a emporté dans la catégorie "meilleur réalisateur" dimanche au cours de la cérémonie des Bafta, les récompenses britanniques du cinéma.

L'Américaine Frances McDormand a été sacrée meilleure actrice pour son interprétation d'une femme nomade aux Etats-Unis dans ce road-movie. L'actrice de 63 ans a notamment battu Vanessa Kirby ("Pieces of a Woman") pour ces récompenses britanniques du cinéma. Elle l'affrontera de nouveau dans la catégorie meilleure actrice aux Oscars.

Déjà aux Golden Globes

La réalisatrice Chloé Zhao avait déjà été sacrée aux Golden Globes fin février et première femme à avoir obtenu quatre nominations aux Oscars la même année. La cinéaste indépendante de 39 ans a rendu hommage à "la communauté nomade qui nous a si généreusement accueillis dans sa vie, a partagé avec nous ses rêves et ses luttes".

L'acteur Anthony Hopkins a lui convaincu pour son interprétation d'un vieil homme sombrant dans la démence dans "The Father", du Français Florian Zeller. Le comédien de 83 ans, d'origine galloise et naturalisé américain, a soufflé le prix à Mads Mikkelsen, Tahar Rahim, Riz Ahmed, Adarsh Gourav et Chadwick Boseman.