Nokia et Blackberry au salon de Barcelone: retour des morts-vivants ou réveil du Phoenix?

Depuis, les smartphones Nokia sont réapparus en 2016, construits et revendus sous licence par HMD Global, une start-up à capitaux chinois fondée par des anciens de Nokia. L’an passé à Barcelone également, HMD Global avait lancé une sorte de remake de l'emblématique Nokia 3310. Plutôt un coup de buzz avant le véritable départ.

Morts-vivants selon les uns et Phoenix renaissant de leurs cendres pour d’autres, les deux anciens leaders des terminaux mobiles sont bien présents à Barcelone.

Deux marques de téléphones qui avaient pratiquement disparu des radars semblent faire un retour en force au salon mondial des télécoms de Barcelone . Deux marques que tout le monde connaît bien : Nokia et Blackberry.

Cette fois, la marque Nokia s’est lancée dans un élargissement de sa gamme, avec notamment 5 nouveaux modèles tarifés de 80 à 750 euros. Avec, une fois de plus, un objet collector: un smartphone inspiré du bon vieux GSM 8110. Entièrement jaune.

Le clavier Blackberry avec ses touches physiques. - © Tous droits réservés

Blackerry : tout change et rien ne change

On assiste au même phénomène chez Blackberry. Après avoir raté le train des smartphones à écrans tactiles, BlackBerry a recentré son activité dans les développements de logiciel et le transfert de données.

Et comme chez Nokia, ses smartphones sont désormais commercialisés, sous licences, par une entreprise chinoise : TCL.

Le nouveau concepteur de Blackeberry joue la carte de la connexion sécurisée. Et les terminaux certifiés par Android ciblent un public professionnel. Plusieurs modèles sont toujours équipés d’un écran physique, comme au bon vieux temps. Mais l’écran tactile est également embarqué.

Bien sûr, Nokia et Blackberry sont désormais des petits acteurs, loin derrière Apple Samsung et les constructeurs chinois, mais les marques qui furent emblématiques se relance Et c’est finalement le géant Microsoft qui est sorti du marché en abandonnant le marché des smartphones.