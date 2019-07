Nicolas Sarkozy "grandi" aux côtés de Carla Bruni en Une de Paris Match: une habitude chez l'ancien président

Sur la Une de mercredi de l’hebdomadaire français Paris Match, Nicolas Sarkozy s’affiche avec sa femme Carla Bruni. On y voit le couple dans un moment tendre, où la chanteuse repose sa tête sur l’épaule de l’ancien président. Une image somme toute assez classique, mais qui a de quoi surprendre : Nicolas Sarkozy (1,66 m) est moins grand que Carla Bruni (1,75 m), et pourtant la photo fait croire le contraire.

Certains internautes ont même tenté de résoudre le problème, en rajoutant le bas de la photo, où Carla Bruni serait à genoux. D’autres ont simplement inversé les deux personnes, afin de rétablir la vérité physiologique. Mais la question demeure : Paris Match a-t-il truqué la photo ? Le magazine s’est justifié, expliquant qu’il n’y avait aucune retouche. "Lors de la séance, organisée fin juin, le couple a été photographié à plusieurs endroits, chez eux à Paris, notamment sur les marches situées à l’extérieur, précise Match. Nicolas Sarkozy se trouvait, sur l’image qui a été choisie pour la couverture, sur une marche plus haute que celle de son épouse." Et l’hebdomadaire de fournir des preuves, avec une photo des deux époux assis sur lesdites marches.

Photo retouchée ou au moins pose manipulée pour que Sarkozy paraisse plus grand que sa femme, qui pourra reposer la tête sur son épaule comme une petite chose fragile. On arrêtera de dénoncer les stéréotypes de genre le jour où vous cesserez de nous infliger de telles stupidités. https://t.co/xxIT7yVGAh

Ce n’est pas la première fois que l’on remarque ce genre de procédés. En mars 2017, Rue89 s’intéressait au cas du couple princier anglais Diana et Charles. Sur les clichés des deux époux dans les années 1980-1990, Charles avait toujours une bonne tête de plus que Lady Di. Pourtant, dans les faits, ils avaient tous les deux la même taille, comme l’avait rappelé le sociologue anglais Philip N. Cohen sur Twitter. Ce dernier avait même utilisé cet exemple dans son livre " The Family : Diversity, Inequality and Social Change", au chapitre sur le genre.

L’explication d’une telle mise en scène ? "Même si Charles mesurait 2,5 centimètres de plus que Diana, il avait souvent l’air plus petit qu’elle sur les photos prises sur le vif, note Philip N. Cohen dans son livre, paru en 2014. Quand ils posaient pour les portraits, il se tenait généralement sur une boîte ou une marche, comme sur la photo du timbre commémorant leur mariage royal."