Nicolas Juncker s'expose au Musée de la Bande Dessinée à Bruxelles

Seules à Berlin - © Schraûwen

Et la bande dessinée, en Belgique, est incontestablement patrimoniale ! Avec un " musée " qui mérite, assurément, que les Belges le découvrent, ou le redécouvrent.

Et l’occasion vous en est donnée jusqu’en septembre, pour y découvrir les planches originales d’un excellent livre : " Seules à Berlin ". Un livre qui nous trace le portrait d’une rencontre improbable et pourtant tout à fait plausible : celle d’une Berlinoise qui survit, confrontée aux horreurs de la juste après-guerre, et d’une Russe venue authentifier les restes d’Hitler. Je parle d’une rencontre improbable… Mais ces deux femmes ont existé, réellement, et c’est en imaginant, à partir de leurs réalités, leurs destins croisés que l’auteur, Nicolas Junker, a construit une œuvre étrange, prenante, sans aucun manichéisme.