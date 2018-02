"Ni juge, ni soumise", la juge Anne Gruwez de Strip-tease passe sur grand écran

Il y a quelques années, elle faisait un passage remarqué dans une émission réalisée par Strip-Tease, la juge d'instruction Anne Gruwez a depuis été suivie par la même qui avait réalisé ce reportage. Cette fois-ci, Jean Libon et Yves Hinant ont suivi la bruxelloise durant 3 années pour donner naissance à un long-métrage qui sortira mercredi 21 février sur les écrans de cinéma.

"Ni juge, ni soumise" nous plonge dans l'univers fermé et secret de la justice au travers de la juge d'instruction au caractère bien trempé.

Juge d'instruction, un métier qui couvre la chaîne judiciaire

"Soit vous instruisez avant, vous recueillez les indices de culpabilité puisque ce que nous avons n'est jamais qu'un suspect qu'on place ou non sous mandat d'arrêt. Ou bien vous enquête après, c'est-à-dire que le type s'est fait prendre en flagrant délit ou à peu près et on vérifie après les éléments qu'il peut amener pour lui", résume Anne Gruwez lorsqu'elle parle de son travail.

Le juge d'instruction n'est ni l'enquêteur, ni celui qui prononce la sentence mais il chapeaute bien toute la chaîne judiciaire, "c'est à mon sens ce qui fait toute la richesse du juge d'instruction en Belgique", explique Anne Gruwez.

Témoin des formes les plus sombres de notre monde, la juge considère les cas qu'elle rencontre comme faisant partie intégrante de notre société.

"Chacun est fait de ce très vieil enseignement que sont les 7 péchés capitaux. Et nous les maîtrisons en nous. Mais vous pouvez avoir à certains moments, quelqu'un qui ne maîtrise plus un des éléments de ces péchés capitaux qui peut être la colère, ce qui l'amène à tuer."

La tête dans les nuages, les pieds sur terre

Très réaliste, la juge use toujours du bon mot au bon moment. "On a de la chance de ne pas avoir le vent dans notre direction", s'exclame-t-elle en déterrant un cadavre. "C'est surtout une réalité", commente la juge, n'y voyant pas là quelque chose de drôle au vu de la situation, mais plutôt un constat très terre-à-terre.

Pouvant reprendre son métier loin des caméras, Anne Gruwez n'estime pas que son quotidien changera, en revanche elle se réjouit : "après les avant-premières, je vais avoir des journées sans rien faire, ça veut dire qu'on peut prendre un dossier, qu'on peut relire toutes les déclarations, qu'on peut voir là où ça ne va pas, où ça va, en discuter avec les policiers et faire avancer l'enquête, c'est un plaisir que vous n'imaginez pas".

Qualifiée d'atypique par ses confrères - collègues, préfere-t-elle - la juge prétend ne pas voir en elle un caractère particulier.

Pour avoir un avant-goût de cette personnalité détonante, voyez la bande annonce officielle du film :