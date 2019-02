« Ni juge, ni soumise », Benoît Debie : plusieurs Belges à l’honneur lors des Césars 2019

La Belgique était bien représentée pour cette édition 2019 des prix français du cinéma : les traditionnels César. Au final, deux récompenses belges ont été attribuées au documentaire « Ni juge, ni soumise », de Jean Libon et Yves Hinant et au chef opérateur liégeois Benoît Debie.

Noir, jaune et rouge, nos couleurs avaient de quoi briller ce vendredi soir au-dessus de la cérémonie des prix du cinéma français. Virginie Efira, Cécile de France ou encore « Girl », plus de six productions et actrices belges étaient en lice pour ces prestigieuses récompenses.