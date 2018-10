Netflix veut se lance dans les séries interactives avec "Black Mirror"

Nous connaissons déjà les "livres dont vous êtes le héro" mais aussi les jeux vidéos intéractifs où nos choix influent sur le cours du jeu. À son tour, Netflix s'apprête à franchir un nouveau cap dans l'interactivité de ses contenu, poussé par le succès de l'une de ses séries phares : Black Mirror.

Déçu du destin de vos personnages favoris dans Game of Thrones ou The Walking Dead ? Pour ces séries, il faudra sans doute être plus patient mais vous pourrez bientôt choisir le destin de certains acteurs de Black Mirror. Concrètement, le géant du streaming vidéo programme d'introduire un procédé interactif dans la saison 5 de la série.

Cette annonce, révélée par Bloomsberg pourrait marquer un tournant dans le monde des productions audiovisuelles.

La suite ? Au choix !

La série futuriste sera ainsi la première à pouvoir être influencée directement par les fans lors du visionnage. On ne sait pas pour autant dans quelle mesure ce procédé novateur sera utilisé. En attendant, il suffit juste de trépigner jusqu'à décembre, la date de sortie de cette nouvelle saison.

Pour rappel, Black Mirror est une série futuriste qui met le spectateur devant les dérives théoriques de la société. Cette série britannique initialement diffusée sur la chaîne Channel 4 a été rachetée par Netflix en 2016. Elle explore depuis 4 saisons les enjeux technologiques les plus profonds de notre civilisation.