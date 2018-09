Netflix exclu de Cannes, récompensé à Venise: "On prime d'abord la qualité d'un film", estime Luc Dardenne

Le palmarès de la 75e Mostra de Venise est tombé samedi soir. Parmi les grands vainqueurs de la compétition, le cinéaste mexicain Alfonso Cuarón. Après son Oscar 2014 pour son film d’aventures spatiales "Gravity", Alfonso Cuaron a décidé de retracer son enfance à Mexico dans une fresque intimiste, "Roma", tournée en noir et blanc, en espagnol et sans star au générique. Mais ce n’est pas tout : à Venise, outre "Roma", Netflix a aussi été primé avec le film des frères Coen, "Buster Scruggs", qui remporte le prix du scénario.

Pour Netflix, ces récompenses sont autant de victoires. Lors du dernier festival de Cannes, l'entreprise n'avait pu trouver un accord avec le comité du festival pour placer ses films en sélection. Au coeur de la polémique : une règle mise en place par les organisateurs de l'événement interdisant à tout film sans distribution en salles en France d'être en compétition.

Pour Luc Dardenne, il est normal que Netflix soit enfin récompensé dans un festival de cinéma. "Si de grands cinéastes travaillent avec Netflix, il est normal que ces films soient primés, on prime d'abord la qualité d'un film dans un grand festival. C'est un grand cinéaste, cela doit être un grand film, la critique apparemment le trouve aussi très bien", analyse le réalisateur belge au micro de la RTBF.

Chronologie des médias

Reste que Luc Dardenne défend avant tout la présence des films en salle et pas uniquement ou en priorité en vidéo à la demande (VOD). Il ajoute que, du côté des gens de cinéma, "on ne pourra pas non plus empêcher les producteurs de grande plateforme numérique de nous faire de la concurrence". Et de plaider pour que l'on fasse aussi en sorte de remotiver les gens, le public à se rendre dans les salles. "Nous devons clairement trouver un modus vivendi".

Luc Dardenne, par ailleurs président de l'ASBL du cinéma Palace à Bruxelles, annonce au passage que "Roma" d'Alfonso Cuarón sortira en salle au Palace en même temps qu'il sera disponible sur Netflix. Une première. Alors qu'en France, en Belgique et dans le reste de l'Europe, des négociations s'engagent pour tenter de réduire le délai entre sorties en salle et diffusion en VOD. Ce délai est actuellement de 36 mois, ce que conteste Netflix.

Les Frères Dardenne, déjà approchés par Amazon, un autre poids lourd du secteur, n'excluent pas de travailler un jour sur un projet qui serait financé par Netflix. Mais à condition que l'on respecte précisément d'abord une sortie de leur film en salles...