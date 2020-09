Nestor Burma : 13. Les Rats de Montsouris

burma - © casterman

Nestor Burma, c’est l’adaptation extrêmement réussie, en bande dessinée, d’un personnage littéraire.

D’un côté, il y a Léo Malet, un auteur éclectique et extraordinaire. C’est lui qui a créé Nestor. Anarchiste, poète surréaliste, écrivain aux nombreux pseudonymes, artiste toujours atypique, toujours empreint d’une évidente révolte également, cet auteur est parvenu à faire du polar français sans être franchouillard, avec une écriture poétique, rythmée, et avec des thèmes qui dépassent toujours l’anecdote. Surréaliste, mais loin de toute, Léo Malet a voulu rendre hommage à ce qu’était, au dix-neuvième siècle, le style du " roman-feuilleton ", et ce en remettant en mémoire Eugène Sue, qui avait écrit " Les mystères de Paris ", feuilleton dans lequel Sue racontait les aventures et les déboires du " petit peuple " de Paris, alors que la mode était, tout au contraire, à ne mettre en scène que la bonne société.

Et de l’autre côté, il y a l’exceptionnel Jacques Tardi. De leur rencontre est née la série bd, avec quatre albums de la patte de Tardi, laissant la place à Emmanuel Moynot, à d’autres dessinateurs encore, et à François Ravard aujourd’hui. Une longue série bd, donc, avec une caractéristique essentielle d’album en album : la fidélité à l’univers très personnel de Malet et à celui, tout aussi singulier, de Tardi. Ce sont toujours des histoires extrêmement ancrées dans le réel, mais avec un sens de la révolte, du non-jugement, avec un regard désabusé sur l’humanité, aussi.