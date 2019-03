Négociations au sein de l'Avenir: réintégration possible des 3 journalistes licenciés

Suite aux négociations entamées hier, la direction des journaux l'AVenir et les organisations syndicales ont trouvé un accord concernant les 3 licenciements notifiés ce lundi. Cet accord prévoit une réintégration possible de ces 3 journalistes. Bruno Malter, journaliste et représentant des cadres des éditions de l'Avenir, confirme que " des propositions ont été faites en vue d'une réintégration éventuelle des journalistes avec leur accord. Mais, à ce jour, les discussions ne sont pas encore abouties. La Direction veut la paix sociale, mais celle-ci ne peut s'obtenir sans avancées et garanties réelles, notamment en matière d'indépendance de la rédaction".

Les organisations syndicales ont par ailleurs demandé et obtenu de la direction d'y intégrer les demandes que l'Association des journalistes professionnels (AJP) et la Société des Rédacteurs de l'Avenir (SDR) ont formulées lors d'une suspension de séance avec les représentants syndicaux. Au moment de signer cet accord, les représentants de l’AJP et de la SDR ont demandé un délai supplémentaire de validation du texte de l’accord en interne, qui est prévu pour demain 10 h.

Cet accord poursuit l’objectif de retrouver un climat social serein et permettre de sortir le journal de ce jeudi tout en évitant les licenciements forcés.