Ne vous faites pas avoir : sur Facebook, des pubs frauduleuses utilisent l’image de personnalités de la RTBF

Peut-être ce message a-t-il surgi dans votre profil Facebook ces derniers jours. On y voit les portraits de Laurent Mathieu, présentateur des journaux télévisés du week-end, en compagnie de Félicien Bogaerts, animateur de "Plan Cult" sur la Trois et figure des marches pour le climat. Le titre laisse penser qu’il s’agit d’une interview de ce dernier sur le plateau du JT. "Les rumeurs se confirment" indique parfois le statut qui accompagne la publication, comme on peut le voir dans la capture d’écran ci-dessus.

Une pub frauduleuse partagée sur Facebook. - © Capture d'écran Facebook

Mais quand on clique sur le message, on arrive sur une page au contenu douteux. En haut à gauche, un titre en lettres blanches sur fond rouge : "Majeur". Un site d'information ? Pas du tout, même si tout est fait pour rendre le texte et l'habillage crédible.

En résumé, l'article titré "un étudiant révèle comment il arrive à gagner plus de 42000 € par mois en travaillant de chez soi" explique comment devenir riche facilement grâce à un "algorithme de trading automatisé". Les photos sont en fait reprises d'une interview donnée dans le cadre du JT de 13h le 26 janvier 2019. Félicien Bogaerts était interrogé sur son engagement dans la lutte contre le changement climatique. "Pour financer la transition écologique, on pourrait s'intéresser à l'évasion fiscale", suggérait-il alors. Pour améliorer son référencement, l'URL du site frauduleux reprend les mêmes mots clés que ceux employés sur notre site internet RTBF.be/info.

Tous les liens cliquables sur la page renvoient vers la même plate-forme proposant une "offre exclusive pour les traders en Belgique", le tout accompagné de messages invitant à se dépêcher de s'inscrire pour devenir "le prochain millionnaire".

Rien que du faux

Des commentaires Facebook fictifs et élogieux achèvent de donner un peu de crédibilité à l'ensemble. "Oh mon dieu ! C'est mon deuxième jour et j'ai 4340 € sur mon compte", affirme ainsi un internaute sous l'article. Rappelons-le encore : ces commentaires sont faux, les profils Facebook n'existent pas et les heures auxquelles auraient été postés les messages en question sont automatiquement actualisées. En clair : quel que soit le moment où vous tomberez sur cette page, les commentaire auront toujours été soi-disant postés "il y a une minute" ou "il y a trois minutes".