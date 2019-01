"Ne payez pas un centime": non, Alexandre Astier ne cherche pas des figurants pour son film Kaamelott

Les fans de Kaamelott sont en ébullition : Alexandre Astier a annoncé le début du tournage d'un film dérivé de sa série diffusée sur M6 de 2005 à 2009. C'est dans ce contexte qu'un petite annonce a fait son apparition sur le site "figurants.com" : Pour le tournage du film "Kaamelott - Premier Volet", réalisé par et avec Alexandre Astier, directrice de casting recherche les profils suivants..." S'ensuivent une liste de profils recherchés : hommes, femmes, jongleurs, artistes de rue...

"Ne payez pas un centime": non, Alexandre Astier ne cherche pas des figurants pour son film Kamelott - © Tous droits réservés

Aussitôt, de nombreux médias relayent la nouvelle et des internautes envoient leur candidature. Problème, le site "figurants.com" demande aux inscrits de verser 90 centimes d'euros pour valider leur candidature... Douteux. Surtout quand on fouille un peu plus loin dans les conditions de ce site internet. Sauf contrordre, "vous serez automatiquement abonné, pour une durée indéterminée, au tarif de 12 euros par mois, selon les modalités de l'offre, avec possibilité de résilier à tout moment grâce à un simple lien de désinscription."