Namur : au Fiff cette année, vous risquez de croiser Laetitia Casta

Le réalisateur français André Téchiné présidera le jury officiel de la 34e édition du Festival du film francophone de Namur (FIFF), qui se tiendra du 27 septembre au 4 octobre dans la capitale wallonne. Avec ses quatre acolytes, il lui reviendra la charge de départager les 12 longs-métrages en compétition officielle. Le jury officiel de la compétition courts-métrages sera quant à lui présidé par la chanteuse Juliette Armanet.

La programmation de cette 34e édition – pour laquelle l’équipe a visionné pas moins de 1300 œuvres – se veut résolument "engagée, fantaisiste et féminine", selon son nouveau directeur Hervé Le Phuez. Il promet "des films qui dénoncent, s’insurgent, poussent à la réflexion" ainsi que "de beaux portraits de femmes" à l’écran et une belle représentation de la gent féminine derrière la caméra avec 11 œuvres réalisées par des femmes parmi les 24 longs-métrages en compétition (officielle et 1re œuvre de fiction).

La fête du cinéma francophone s’ouvrira officiellement le vendredi 27 septembre avec la diffusion de "Chambre 212" de Christophe Honoré. "Revenir" de Jessica Palud clôturera quant à lui la semaine.

Au total, ce sont 136 films qui seront diffusés dans les salles obscures de la ville. L’ancienne maison de la culture, rebaptisée Delta, sera cette année de la fête, après sa rénovation, et proposera deux salles. Les trois autres salles destinées au public seront celles du Caméo.

Parmi les nombreux invités que pourront croiser les festivaliers se trouvera Laetitia Casta, personnalité coup de cœur du festival. Elle rencontrera les cinéphiles le jeudi 3 octobre et viendra présenter des éléments de sa filmographie, dont "L’homme fidèle" de Louis Garrel et "Gainsbourg (vie héroïque)" de Joann Sfar.

La cérémonie de remise des Bayards aura lieu le vendredi 4 octobre à 18h30 au sein du Delta.