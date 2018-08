N.E.R.D et Oscar and the Wolf têtes d'affiche du vendredi au Pukkelpop

Le festival de musique Pukkelpop a ouvert les portes pour son deuxième jour officiel vendredi à 11h00 sur la plaine de Kiewit près de Hasselt. Au programme: Papa Roach, N.E.R.D, Goose ou encore Oscar and the Wolf.

Après la soirée de lancement mercredi, le festival Pukkelpop a officiellement débuté jeudi avec les concerts de Dua Lipa, The War On Drugs et Arcade Fire notamment. "Je pense que nous pouvons parler d'une édition réussie jusqu'à présent: beau temps et belles performances sont au rendez-vous", a déclaré Frederik Luyten, porte-parole du Pukkelpop. "Nos têtes d'affiche ont fait des prestations remarquables. Dua Lipa, Arade Fire et The War on Drugs ont été particulièrement bien accueillis", a-t-il ajouté.

Nouvelle scène

La nouvelle scène Beer Shack semble également recevoir l'approbation du public. "Avec Beer Shack, on donne le signal que le rock est bien présent au Pukkelpop, ce qui est très apprécié par les festivaliers plus âgés", souligne le porte-parole.

Malgré un orage et la pluie qui se sont invités sur la plaine du festival durant la nuit de jeudi à vendredi, les désagréments pour les festivaliers sont restés limités. "En comparaison avec d'autres régions du pays, la pluie nous a plutôt épargnés", a estimé le porte-parole.

Outre les concerts de Papa Roach, N.E.R.D, Goose et Oscar and the Wolf, Charlotte de Witte se produira également la scène principale ce vendredi, pour la deuxième fois cette année. La DJ belge était déjà à l'affiche jeudi à la Boiler Room et revient donc sous les projecteurs vendredi sur la Main Stage afin de pallier l'absence de Travis Scott.

L'organisation du Pukkelpop s'attend à moins d'affluence ce vendredi par rapport à la journée de jeudi (et probablement aussi celle de samedi) où le festival avait atteint sa capacité maximale de 66.000 visiteurs.